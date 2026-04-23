غموض يكتنف مستقبل مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. انسحاب إيران يهدد المنافسة

تزايدت المخاوف بشأن مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 بسبب التوترات السياسية والأمنية، مما يثير تساؤلات حول مصير مجموعة مصر ويضع الفيفا أمام سيناريوهات متعددة.

تتصاعد التساؤلات وتزداد حدة التكهنات حول مستقبل مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 ، وذلك في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة باحتمالية انسحاب المنتخب الإيراني من البطولة.

هذه الاحتمالية تثير قلقًا بالغًا وتضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمام تحديات كبيرة، خاصة وأن البطولة مقامة في ثلاث دول مختلفة وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني المحيط بالمشاركة الإيرانية. يقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة، وهي مجموعة قوية تضم إلى جانب مصر منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. قبل هذه الأزمة، كانت هذه المجموعة تعتبر من أصعب المجموعات وأكثرها تنافسية، ولكن مع تزايد الشكوك حول مشاركة إيران، أصبحت المنافسة أكثر غموضًا وغير مؤكدة.

وقد صرح أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، بتصريحات أثارت المزيد من الشكوك حول مشاركة المنتخب الإيراني، مؤكدًا أن مشاركة الفريق في البطولة تعتمد بشكل مباشر على ضمان توفير الظروف الأمنية الكافية لبعثة المنتخب بأكملها. وأضاف أن الحكومة الإيرانية لن تعطي الضوء الأخضر لسفر المنتخب إلى الدول المضيفة إلا بعد التأكد التام من وجود بيئة آمنة تضمن سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري طوال فترة البطولة.

وأكد الوزير أن هذا الشرط يأتي في إطار المسؤولية الوطنية تجاه الرياضيين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة. وفي حال اتخاذ إيران قرارًا رسميًا بالانسحاب، سيواجه الفيفا عدة سيناريوهات لحل هذه الأزمة. من بين هذه السيناريوهات، اختيار منتخب بديل لملء المقعد الشاغر، وذلك بناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات غير المتأهلة، أو اختيار فريق كان قريبًا من التأهل، أو حتى إقامة دورة مصغرة بين عدد من المنتخبات لتحديد الفريق الأنسب.

وهناك أيضًا احتمال آخر وهو استمرار المجموعة بثلاثة منتخبات فقط دون تعويض الفريق المنسحب، وهو سيناريو استثنائي قد يتم اللجوء إليه في حال تعذر إيجاد بديل مناسب في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المنتخب الإيراني لعقوبات مالية صارمة في حال الانسحاب، قد تصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر، بالإضافة إلى غرامات إضافية تعتمد على توقيت قرار الانسحاب. وقد يمتد الأمر إلى فرض عقوبات رياضية مثل الحرمان من المشاركة في نسخ مستقبلية من كأس العالم.

ومع ذلك، يصر الفيفا على إقامة البطولة وفقًا للنظام المعلن، ويواصل جهوده لضمان مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة، بما في ذلك إيران، في حال توافر الظروف المناسبة. في الوقت الحالي، يبقى موقف منتخب مصر معلقًا بقرار إيران النهائي. ففي حال انسحاب إيران، قد تتغير خريطة المجموعة بشكل كبير، سواء بدخول منافس جديد أو بتقليص عدد الفرق، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على فرص التأهل وطبيعة المنافسة في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا.

هذا الوضع يضع الجهاز الفني للمنتخب المصري أمام تحدي كبير في التخطيط للمرحلة المقبلة، حيث يجب أن يكون الفريق مستعدًا لأي سيناريو محتمل. كما أن هذا الأمر يزيد من الضغط على اللاعبين، الذين يتطلعون إلى تقديم أداء جيد في البطولة وتحقيق حلم التأهل إلى الدور التالي. ويبقى السؤال الأهم هو: هل سيتمكن الفيفا من إيجاد حل لهذه الأزمة قبل انطلاق البطولة؟ وهل ستتمكن إيران من المشاركة في كأس العالم 2026؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل مجموعة مصر في البطولة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

