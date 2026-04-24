غموض يكتنف مشاركة إيران في مونديال 2026.. ومقترحات بديلة تظهر على السطح

تثير التوترات السياسية والحرب في المنطقة تساؤلات حول مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، مع طرح مقترحات لاستبداله بمنتخب إيطاليا ورفض إيطالي لهذا المقترح.

تكتنف حالة من الغموض مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يقع المنتخب ال إيران ي في المجموعة السابعة الصعبة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، وكانت هذه المجموعة مرشحة لمنافسة قوية قبل أن تثير الأوضاع السياسية الجدل حول مشاركة إيران .

التوترات السياسية الحالية وحرب إيران المستمرة تساهم في تعقيد الموقف وتثير تساؤلات حول إمكانية مشاركة الفريق في البطولة. وقد أدت هذه الأزمة إلى طرح مقترحات بديلة، حيث لوح بعض السياسيين الأمريكيين بإمكانية مشاركة منتخب إيطاليا في حال تعذر مشاركة إيران. لكن المسئولين الرياضيين في إيطاليا رفضوا هذا العرض، مؤكدين على أهمية التأهل الرياضي العادل.

في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي بأنه لا يمانع في مشاركة إيران في كأس العالم 2026، لكن بشرط ألا يكون هناك أي تدخل أو ارتباط للحرس الثوري الإيراني بوفد المنتخب. وأكد روبيو أن القيود المحتملة ستقتصر على المرافقين المشتبه بهم، وليس على اللاعبين أنفسهم. هذا الموقف يعكس رغبة الولايات المتحدة في الفصل بين الرياضة والسياسة، مع الحفاظ على إجراءات أمنية مشددة.

كما شهدت الأيام الماضية تطورات أخرى تتعلق بالتحضيرات للبطولة، مثل طرح دفعة جديدة من التذاكر، والإعلان عن مباريات ودية للمنتخبات المشاركة، وفرض قيود صارمة على الحكام. في تطور آخر، اقترح المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باولو زامبولي، على ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن يحل منتخب إيطاليا محل إيران في كأس العالم 2026، مستندًا إلى خبرة إيطاليا وتاريخها العريق في البطولة.

ومع ذلك، فإن مصير مشاركة إيران لا يزال معلقًا، ويتوقف على التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وتستمر التحضيرات لكأس العالم 2026 بوتيرة متسارعة، مع توقعات بأن تكون نسخة تاريخية ومثيرة، خاصة مع استضافة ثلاث دول للبطولة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن استضافة اليابان لبطولة كأس العالم للسيدات في كرة السلة عام 2030، وفرنسا لبطولة الرجال عام 2031، مما يعكس الاهتمام المتزايد بكرة السلة على المستوى العالمي





