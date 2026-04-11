غموض يلف صحة الزعيم الإيراني الجديد: إصابات خطيرة تعيق الظهور العلني

تكشف مصادر مقربة من الدائرة الداخلية للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي عن تفاصيل جديدة حول إصاباته جراء غارة جوية، وتداعياتها على قدرته على ممارسة السلطة. ويُشير التقرير إلى أن الزعيم لا يزال يتعافى من إصابات بالغة في الوجه والساق، مما يثير تساؤلات حول دوره في إدارة شؤون الدولة في ظل أزمة سياسية متصاعدة ومحادثات سلام مع الولايات المتحدة. التقرير يستعرض أيضًا التحديات التي تواجه خامنئي في ترسيخ سلطته في ظل غياب الخبرة السياسية مقارنة بوالده، مع تسليط الضوء على دور الحرس الثوري في صنع القرار.

أفادت ثلاثة مصادر مقربة من الدائرة الداخلية للزعيم الأعلى ال إيران ي الجديد مجتبى خامنئي لوكالة رويترز بأنه لا يزال يتعافى من إصابات بالغة في الوجه والساق ألمت به جراء الغارة الجوية التي قتلت والده في بداية الحرب . وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن وجه خامنئي تشوه في الهجوم على مجمع الزعيم الأعلى في طهران، وأصيب بجروح بليغة في ساقه.

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا يتعافى من جراحه ويتمتع بقدرة ذهنية عالية، ويشارك في اجتماعات هامة عبر المؤتمرات الصوتية ويتخذ قرارات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحرب والمفاوضات مع واشنطن. يأتي هذا في وقت تمر فيه إيران بأزمة خطيرة مع انطلاق محادثات سلام مع الولايات المتحدة في إسلام أباد. تقدم هذه الروايات وصفًا تفصيليًا لحالة الزعيم، ولكن لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. لا يزال الغموض يكتنف مكان خامنئي وحالته، إذ لم تظهر له صور أو تسجيلات منذ الهجوم الجوي الذي أعقبه تعيينه خلفًا لوالده. لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة رويترز بشأن إصابات خامنئي أو سبب عدم ظهوره. أصيب خامنئي في 28 فبراير، وهو اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في الهجوم الذي أودى بحياة والده آية الله علي خامنئي. توفي في الهجوم أيضًا زوجة مجتبى وصهره وأخت زوجته. لم يصدر بيان رسمي إيراني بشأن إصابات خامنئي، لكن مذيعًا تلفزيونيًا حكوميًا وصفه بعد اختياره زعيماً أعلى بكلمة 'جانباز' التي تشير إلى المحاربين المصابين بجروح خطيرة. تتطابق الروايات مع تصريح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في 13 مارس، والذي قال فيه إن خامنئي 'أصيب بجروح وربما تشوهت ملامحه'. ذكر مصدر مطلع على تقييمات المخابرات الأمريكية أن هناك اعتقادًا بأن خامنئي فقد إحدى ساقيه. امتنعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق. يرى أليكس فاتانكا، من معهد الشرق الأوسط، أنه بغض النظر عن خطورة الإصابات، فإنه يستبعد أن يتمكن الزعيم الجديد من ممارسة السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها والده. ويضيف أنه قد يستغرق سنوات لبناء نفس المستوى من السلطة، وسيظل صوتًا واحدًا، ولكنه لن يكون الصوت الحاسم. قال أحد المقربين من دائرة خامنئي إنه من المتوقع نشر صوره في غضون شهر أو شهرين. وبموجب النظام الديني الحاكم في إيران، يمارس الزعيم الأعلى سلطة مطلقة، وهو رجل دين شيعي يعينه مجلس من رجال الدين. يشرف الزعيم الأعلى على الرئيس المنتخب ويقود مؤسسات موازية، بما في ذلك الحرس الثوري. حظي الخميني، الزعيم الأعلى الأول لإيران، بسلطة بلا منازع. أمضى علي خامنئي عقودًا في ترسيخ سلطته بعد تعيينه في عام 1989. ذكرت مصادر إيرانية أن مجتبى لا يتمتع بالسلطة المطلقة بنفس الطريقة. أصبح الحرس الثوري الصوت المهيمن في القرارات الاستراتيجية خلال الحرب. لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الأسئلة المتعلقة بسلطة الحرس والزعيم الأعلى الجديد. أمضى مجتبى خامنئي سنوات في ممارسة السلطة في أعلى مستويات الجمهورية الإسلامية، وبنى علاقات مع كبار شخصيات الحرس الثوري





إيران مجتبى خامنئي الزعيم الأعلى الحرب إصابات الولايات المتحدة الحرس الثوري السلطة

