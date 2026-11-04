غياب صلاح عن مرشحي كاف 2026 وجاهزية الزمالك لكأس مصر

الاتحاد الأفريقي يعلن قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب 2026 ويغيب محمد صلاح، بينما يستعد الزمالك لمباراة مصر للتأمين في دور الـ32 من كأس مصر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة الرسمية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، والتي شهدت مفاجأة كبيرة لجمهور كرة القدم المصرية من خلال غياب النجم محمد صلاح تماماً. ولم يكتفِ الاتحاد بإعلان الأسماء فقط، بل نشر صورة جديدة للاعب طرابزون سبور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يبتسم بعد الإعلان الرسمي الذي أثار جدلاً واسعاً حول استبعاده رغم حضوره المتكرر سابقاً.

تاريخ محمد صلاح مع جوائز كاف

يمثل غياب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 حدثاً لافتاً في مسيرة قائد منتخب مصر، بعدما اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية. بدأ ظهور صلاح في قوائم الكاف عام 2013، عندما تواجد ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا، لكنه لم يصل وقتها إلى القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين. وبعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015، واستمر ظهوره خلال السنوات التالية، قبل أن يغيب عن نسخة 2024، ثم يعود للمنافسة في نسخة 2025.

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مقارنة بين سنوات التتويج والظهور

وباحتساب القوائم التي ظهر بها صلاح منذ 2015 وحتى 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، يصل رصيده إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين، وفق هذا الاحتساب. كان عامَا 2017 و2018 الأبرز في علاقة محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا، بعدما تمكن من حصد اللقب في مناسبتين متتاليتين، ليؤكد مكانته بين كبار نجوم القارة. وفي عام 2019، كان التواجد ضمن قائمة المرشحين وفاز بها السنغالي ساديو ماني، بينما وصل في عام 2023 إلى القائمة النهائية الثلاثية بجانب أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.

استعدادات الزمالك لمواجهة مصر للتأمين

في السياق الرياضي المحلي، أدى اللاعب محمد السيد تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وخاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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توجيهات المدرب وموعد المباراة المقرر

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الكأس، وعدم الاستهانة بالفريق المنافس، لتفادي مفاجآت البطولة. وأكد معتمد جمال ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام مصر للتأمين، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وفي ختام الجلسة، شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ترشيحات المدربين المصريين في كاف

أما فيما يتعلق بجوائز التدريب، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة المدربين المرشحين للمنافسة على جائزة الأفضل في القارة لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي المصري حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك. وضمت القائمة 10 مدربين، هم حسام حسن، ديسابر، معتمد جمال، وليد الركراكي، محمد وهبي، باب ثياو، ميجيل كاردوسو، بوبيستا، لامين ندياي، وألكسندر سانتوس، ممثلين لعدد من المنتخبات والأندية الأفريقية.