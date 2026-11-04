غياب صلاح عن أفضل لاعب أفريقيا 2026 ودعم حسام حسن ومعتمد جمال

الاتحاد الأفريقي يعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب 2026 ويغيب محمد صلاح، بينما يدعم الاتحاد المصري المدربَين حسام حسن ومعتمد جمال لرشحهما كأفضل مدرب.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2026، حيث سجلت الغياب المفاجئ للنجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين.

في سياق متصل، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة دعم رسمية للثنائي الفني حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، بعد ترشيحهما ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026.

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إنجازات حسام حسن ومعتمد جمال

ركزت رسالة الدعم التي أصدرها الاتحاد المصري على الإنجاز التاريخي الذي حققه حسام حسن مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث قاد الفراعنة إلى بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال قبل أن ينتهي مشوارهم بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني.

كما جاء ترشيح معتمد جمال نتيجة قيادته نادي الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى وصول الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يخسر اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة الحاسمة.

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الأجندة الدولية وتكاليف الإعداد

يشهد شهر نوفمبر أجندة دولية مكثفة للمنتخبات الوطنية المصرية بإجمالي 14 مباراة رسمية وودية، تشمل المنتخب الوطني الأول أمام مالاوي، ومنتخبي الشباب مواليد 2007 و2009 المشارك في بطولة كأس الخليج، والمنتخب الأولمبي أمام اليابان.

تمثل هذه الأجندة حجمًا كبيرًا من العمل والتجهيز، حيث تصل التكلفة التقديرية للإعدادات إلى نحو 40 مليون جنيه مصري، لتغطية تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، وملاعب التدريب والمباريات، والبرامج الطبية والتأهيلية، والانتقالات والخدمات اللوجستية.

نهائي كأس الخليج للناشئين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإمارات في المباراة النهائية لكأس الخليج للناشئين، والتي تجمع المنتخبين مساء الأربعاء الرابع من نوفمبر 2026 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة في مشاركته الأولى، بعدما نجح في الوصول إلى المباراة النهائية ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج، حيث يتكون خط الوسط من أحمد بشير وعمر عبدالرحيم ودانيال تامر في التشكيل المعلن.

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سجل محمد صلاح مع الجائزة

يمثل غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 حدثًا لافتًا في مسيرة قائد منتخب مصر، بعدما اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية وحصد اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

بدأ ظهور محمد صلاح في قوائم الكاف عام 2013 ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا دون الوصول للقائمة النهائية، ثم أصبح حاضرًا بصورة منتظمة منذ عام 2015 باستثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، ليصل رصيده إلى 8 مشاركات حتى 2025.