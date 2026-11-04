غياب صلاح عن أفضل أفريقيا 2026 وزمالك يستعد لمصر للتأمين

الاتحاد الأفريقي يعلن قائمة مرشحي جائزة الأفضل لعام 2026 دون صلاح، بينما يركز الزمالك على مواجهة مصر للتأمين في كأس مصر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، وسط مفاجأة كبرى تمثلت في غياب النجم المصري محمد صلاح من بين الأسماء العشرة المختارة. ويأتي هذا الاستبعاد غير المتوقع بعد سلسلة من المشاركات المتواصلة للاعب طرابزون سبور في المنافسة على الجائزة الفردية المرموقة، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين للكرة الأفريقية.

سجل صلاح الحافل مع جوائز الكاف

يُعد غياب محمد صلاح عن قائمة عام 2026 حدثاً لافتاً في مسيرة قائد منتخب مصر، خاصة وأنه اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية. وقد نجح صلاح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018، ليصبح أحد أبرز النجوم المصريين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ هذه الجائزة المهمة.

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بدأ ظهور صلاح في قوائم الكاف عام 2013، عندما تواجد ضمن القائمة الأولية التي ضمت ثلاثين لاعباً، لكنه لم يصل وقتها إلى القائمة النهائية المكونة من عشرة لاعبين. وبعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015، واستمر ظهوره خلال السنوات التالية، قبل أن يغيب عن نسخة 2024، ثم يعود للمنافسة في نسخة 2025.

وباحتساب القوائم التي ظهر بها صلاح منذ عام 2015 وحتى عام 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، يصل رصيده إلى ثمانِ مشاركات في قوائم المرشحين. ومن بين تلك المشاركات، كان عام 2019 حضوراً قوياً ضمن قائمة المرشحين، رغم فوز السنغالي ساديو ماني بالجائزة آنذاك، كما وصل صلاح إلى القائمة النهائية الثلاثية في عام 2023 بجانب أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.

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ولا يزال عامَا 2017 و2018 الأبرز في علاقة محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا، بعدما تمكن من حصد اللقب في مناسبتين متتاليتين، ليؤكد مكانته بين كبار نجوم القارة. وبذلك تنتهي سلسلة ظهور النجم المصري في قوائم المرشحين خلال عدد من النسخ المتتالية، بعدما غاب عن قائمة 2026، في تطور لافت لمسيرة أحد أبرز اللاعبين المصريين في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

رد فعل صلاح وتفاعلات جماهيرية

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة جديدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يضحك، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين للجائزة والتي خلت من اسمه. وجاء ظهور صلاح بالصورة عقب الكشف عن قائمة العشرة المرشحين للجائزة، في مفاجأة لافتة لجماهير الكرة المصرية، خاصة أن قائد منتخب مصر اعتاد الوجود ضمن أبرز الأسماء المنافسة على اللقب خلال السنوات الماضية.

وأثار غياب النجم المصري عن الترشيحات اهتمام الجماهير، لا سيما أنه سبق له التتويج بالجائزة مرتين عامي 2017 و2018، إلى جانب حضوره المتكرر في قوائم المرشحين خلال مسيرته. ولم يعلن صلاح عن أي تعليق مباشر بشأن استبعاده من القائمة، فيما تزامن نشر صورته المبتسمة مع حالة الجدل التي صاحبت إعلان ترشيحات جوائز الأفضل في القارة السمراء.

تتويج الناشئين تحت قيادة حسين عبد اللطيف

في سياق رياضي آخر، أشاد المعلق الرياضي محمود أبو الركب، والد خالد أبو الركب لاعب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني والإداري واللاعبون، والذي توج بحصد لقب بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. جاء ذلك عقب الفوز على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، في إنجاز مميز حققه المنتخب المصري.

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وقال محمود أبو الركب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال ببرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن حسين عبد اللطيف نجح في تكوين منتخب مميز استطاع حصد البطولة في أول مشاركة له. وأوضح الأب أن المدرب بذل مجهودًا كبيرًا في اختيار اللاعبين بعد جولاته في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن العدالة والانضباط والروح التي نجح حسين عبد اللطيف في غرسها بين اللاعبين كانت من أهم أسباب التتويج بالبطولة.

وكشف أبو الركب عن بعض الجوانب الروحانية التي ميزت هذا الجيل، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يحرصون على أداء صلاة الفجر جماعة، كما أتموا ختم القرآن الكريم مرتين خلال مشوارهم. واختتم أبو الركب تصريحاته بالتأكيد على أن حسين عبد اللطيف تعرض لانتقادات وهجوم كبير خلال الفترة الماضية، لكنه نجح في النهاية في الرد على منتقديه من خلال قيادة المنتخب للتتويج بلقب كأس الخليج للناشئين.

زمالك يستعد لمواجهة مصر للتأمين

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الكأس، وعدم الاستهانة بالفريق المنافس، لتفادي مفاجآت البطولة.

أكد معتمد جمال ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام مصر للتأمين، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وفي ختام الجلسة، شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.