غياب محمد صلاح عن قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2026

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 وسط غياب مفاجئ للنجم محمد صلاح رغم تتويجه مرتين سابقاً.

أثار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء ل عام 2026 مفاجأة كبيرة لدى الجماهير الرياضية، حيث غاب اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي من بين الأسماء العشرة المختارة. ولم يتسن للنجم المصري، الذي اعتاد الظهور ضمن المتنافسين على اللقب في السنوات الماضية، أن يكون جزءاً من القائمة الرسمية التي كشف عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

تفاصيل القائمة وإحصائيات صلاح السابقة

تضم قائمة المرشحين العشر عشرة لاعبين يمثلون أبرز الأندية والمنتخبات في القارة، في خطوة غير متوقعة خاصة أن محمد صلاح سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين خلال عامي 2017 و2018. وكان ظهور النجم المصري في صورته المبتسمة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الرسمي للقائمة، قد جاء دون أي تعليق مباشر منه بشأن استبعاده، مما أثار جدلاً واسعاً بين عشاق الكرة المصرية والعربية.

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المدربين والمنتخبات المصرية المرشحة للجوائز

في ملف المدربين، أعلنت "كاف" عن قائمة تضم عشرة أسماء للتنافس على جائزة أفضل مدرب في القارة لعام 2026، حيث حضر الثنائي المصري حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب الزمالك. وتشمل القائمة كذلك مدربين من منتخبات وأندية مختلفة، فيما تنافس منتخب مصر ضمن قائمة المنتخبات العشر المرشحة لأفضل منتخب أفريقي لعام 2026 إلى جانب الجزائر والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.

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الزمالك وحضور حمزة عبد الكريم للشباب

فيما يخص فئة الأندية، حجز نادي الزمالك مقعداً بين العشر أندية المتنافسة على جائزة أفضل نادٍ في فئة الرجال لعام 2026، وهو الممثل الوحيد للكرة المصرية في هذه الفئة. كما ظهرت أسماء مصرية واعدة في فئة اللاعبين الشباب، حيث دخل نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني حمزة عبد كريم سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026.

تفاصيل حفل التكريم وموعد الإعلان عن الفائزين

وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي، فإن حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 سيستضيفه مدينة لاجوس النيجيرية يوم 7 ديسمبر 2026. ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل نادٍ خلال هذا الحفل، لتكريم الذين قدموا مستويات متميزة في منافسات كرة القدم الأفريقية.