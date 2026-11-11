غياب مبابي عن تدريب فرنسا أمام إيطاليا وتأثيره على صفوف الديوك

قلق كبير يسود المنتخب الفرنسي قبل مواجهة إيطاليا بسبب غياب كيليان مبابي وإصابات أخرى، بينما يركز الاتحاد المصري على دعم الجهاز الفني الجديد.

تزايدت حدة المخاوف داخل دوائر منتخب فرنسا لكرة القدم بشأن جاهزية الفريق البدنية والنفسية قبل خوض المواجهة الحاسمة ضد منتخب إيطاليا. يأتي هذا القلق نتيجة الغياب المفاجئ ل كيليان مبابي ، نجم ريال مدريد وقائد الديوك، عن التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق. يستعد المنتخب لخوض هذه المباراة في مدينة ميلانو الإيطالية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وسط توقعات بضرورة ظهور مبابي بأقصى طاقة ممكنة.

تفاصيل الغياب والإصابات المؤثرة في صفوف الديوك

أثار غياب مبابي حالة من الترقب الشديد لدى الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، خاصة مع عدم وضوح موقف اللاعب النهائي من المشاركة في المواجهة المرتقبة. لا تقتصر معاناة المنتخب الفرنسي على قائد الفريق فقط، بل تشمل عدة غيابات مؤثرة قد تغير موازين القوى داخل الملعب. يعاني الفريق من شغور في صفوفه بسبب غياب ماركوس تورام وبيير كالولو، مما يضع ضغطاً إضافياً على باقي العناصر الهجومية والوسطى.

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بالإضافة إلى ذلك، تعرض أوريليان تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، لمشكلة بدنية خلال التدريبات الأخيرة، مما أجبره على مغادرة مران يوم الثلاثاء قبل نهايته رسمياً. شعر اللاعب بآلام حادة في منطقة الفخذ، ليخضع فوراً لفحوصات طبية مكثفة تهدف لتحديد طبيعة الإصابة بدقة ومدى قدرته على العودة للملاعب في المباريات المقبلة. هذا الوضع يزيد من تعقيدات الخطط战术ية للديوك في ظل ضيق الوقت المتاح قبل kickoff المباراة.

التحديات التي تواجه الجهاز الفني الجديد في مصر

في سياق متعلق بالكرة المصرية، شدد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد الذي يقوده علي ماهر. أكد أبوريدة أن مجلس الإدارة يدعم المدير الفني بالكامل رغم الضيق الزمني الكبير وكثرة التحديات المنتظرة أمام الفراعنة. يواجه علي ماهر مهمة صعبة للغاية حيث يمتلك المنتخب مباراتين هامتين خلال أقل من أسبوع واحد، مما يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات وتطبيق استراتيجيات فعالة.

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كما وجه رئيس اتحاد الكرة الشكر العميق لحسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديراً للجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليهم المسؤولية. أوضح أبوريدة أن المجلس يكن لهم كل التقدير والاحترام، مشيراً إلى أن المشروع الحالي يهدف لاستمرارية التطور وتحقيق الأهداف الوطنية. هذا الدعم الرسمي يأتي كخطوة تمهيدية لضمان استقرار الفريق وعدم تشتيت انتباه اللاعبين عن التركيز على المنافسات القادمة.

مشروع مركز المنتخبات الوطنية والأجواء الإيجابية

أعرب هاني أبوريدة عن سعادته البالغة بالأجواء التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية، بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول. هدفت هذه الخطوة إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية، وتمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك المباشر بنجوم الفراعنة والتقاط الصور التذكيرية معهم. يعكس هذا المشهد روح الانتماء والترابط بين الأجيال المختلفة، وهو هدف رئيسي للمشروع الطموح.

أكد الرئيس أن تواجد هؤلاء اللاعبين الصغار وسط نجوم المنتخب الأول يساعد بشكل فعال على إعداد عناصر جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية في المستقبل البعيد. يرى أبوريدة أن هذه البيئة المشجعة تمثل خطوة جوهرية نحو مستقبل أفضل، حيث يستفيد الجيل القادم من خبرات الكبار في بيئة تنافسية صحية. هذا النهج التعليمي يهدف لبناء قاعدة عريضة من المواهب المدربة على أعلى المستويات.

كواليس العلاقة بين محمد صلاح والجهاز الفني السابق

في تحليل آخر للعلاقات الداخلية، أشار الصحفي أحمد شوبير إلى احتمالية وجود دور لقائد الفراعنة محمد صلاح في التطورات التي سبقت رحيل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن. ذكر شوبير أن صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته حول الأوضاع داخل المنتخب لهاني أبوريدة خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا، دون تأكيد مباشر لتدخله في قرار الإقالة. كان خروج صلاح من المعسكر السابق متفقاً عليه مسبقاً، لكنه أظهر غضباً واستياءً من بعض الظروف المحيطة بالفريق.

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وأوضح المصدر أن جميع اللاعبين حصلوا على التطعيمات اللازمة قبل السفر، إلا أن صلاح كانت لديه مخاوف تتعلق بالسفر إلى أفريقيا بسبب ابنه ليل. لم يكن راضيًا عن بعض الأمور خلال تلك الفترة، وظهور علامات الغضب عليه كانت واضحة للجميع. هذه التصريحات تعيد فتح باب النقاش حول ديناميكيات العمل داخل المنتخب الوطني وكيف تؤثر الضغوط الخارجية على الأداء الرياضي.

المطالب المالية للاعبين الأجانب في الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة حالياً، في ظل مطالبة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على مقدم عقودهم عن الموسم الجاري. تأتي هذه المطالبات قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة مباشرة، مما يخلق حالة من التوتر الإداري والمالي داخل النادي. يتساءل الكثيرون حول الموقف النهائي للاعبين الأجانب واتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

هذا الوضع المالي يشكل تهديداً محتملاً لاستقرار الفريق أثناء مشاركته في البطولات القارية، حيث قد يؤثر عدم تسوية الخلافات المالية على تركيز اللاعبين وأدائهم في الملعب. تظل إدارة النادي أمام خيار صعب بين تسديد الديون أو مواجهة تداعيات قانونية قد تضر بصورة النادي على المستوى المحلي والقاري. الحلول العاجلة مطلوبة لضمان استمرار النشاط الرياضي دون عوائق مالية كبيرة.