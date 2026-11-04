غياب صلاح عن أفضل لاعب أفريقيا 2026 وتشكيل مصر لنهائي الخليج

الاتحاد الأفريقي يستبعد محمد صلاح من قائمة المرشحين لأفضل لاعب لعام 2026، بينما يعلن الجهاز الفني لمصر تشكيل نهائي كأس الخليج أمام الإمارات.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، والتي شهدت مفاجأة كبيرة باحتواءها على عشرة أسماء دون النجم المصري محمد صلاح. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التوقعات التي كانت تشير إلى عودة صلاح للمنافسة بقوة على اللقب الذي توج به سابقًا.

تفاصيل قائمة المرشحين والجوائز

تضمنت القائمة العشرية لمرشحي جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2026 مجموعة من أبرز النجوم الذين يمثلون مختلف الأندية والمنتخبات على مستوى القارة، في خطوة تهدف لتكريم الأداء المتميز خلال الموسم الرياضي الحالي. ومن المنتظر أن يُكشف عن هوية الفائز النهائي بجائزة الأفضل خلال حفل توزيع جوائز الكاف، والذي سيُقام في المستقبل القريب وسط حضور رسمي وإعلامي واسع.

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سجل محمد صلاح مع الجائزة

يُعد غياب محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي وقائد المنتخب المصري، عن قائمة المرشحين حدثًا لافتًا في مسيرته، خاصة وأنه اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية. وقد بدأ ظهور صلاح في قوائم الكاف عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من ثلاثين لاعبًا، لكنه لم يصل وقتها للقائمة النهائية المكونة من عشرة لاعبين فقط.

تحليل الاستبعاد والتعليقات

بعد غيابه عن القائمة في عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015، واستمر حضوره خلال السنوات التالية قبل أن يغيب عن نسخة 2024 ثم يعود للمنافسة في 2025. وباحتساب القوائم التي ظهر بها منذ 2015 وحتى 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، يصل رصيده الإجمالي إلى ثمانِ مشاركات في قوائم المرشحين.

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المدربين والأندية المتنافسة

إلى جانب فئة اللاعبين، أعلن الاتحاد الأفريقي قائمة المدربين المرشحين للجائزة والتي شملت الثنائي المصري حسام حسن مدرب المنتخب ومعتمد جمال مدرب الزمالك. كما دخل نادي الزمالك سباق المنافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، وسط منافسة قوية مع شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ومانيما والجيش الملكي ونهضة بركان وأولمبيك آسفي وصن داونز والهلال السوداني والترجي التونسي.

نهائي كأس الخليج للناشئين

في السياق الرياضي ذاته، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب الإمارات، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء الرابع من نوفمبر 2026. وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين.