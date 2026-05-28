غياب نيمار عن مباراتي البرازيل الوديتين أمام بنما ومصر بسبب الإصابة

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده أمام بنما ومصر في يونيو المقبل، بسبب إصابة تعرض لها最新的. وأثار التشخيص الأولي للإصابة الذي أعلنه ناديه سانتوس كـ "إجهاد عضلي خفيف" تساؤلات داخل الجهاز الفني للبرازيل، الذي يشتبه في وجود إصابة أكثر تعقيدًا. ويأتي غياب نيمار في وقت كان استدعاؤه للمنتخب مفاجأة من المدرب أنشيلوتي، في ظل الشكوك حول جاهزية اللاعب.

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مواجهة منتخب بلاده الودية أمام مصر ، والمقررة يوم 7 يونيو المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 .

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار البرنامج التحضيري للمونديال، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويأتي غياب نيمار بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا، حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية. ووفقًا لما ذكره موقع "جي جلوبو" البرازيلي، فإن اللاعب لن يكون جاهزًا أيضًا لخوض مواجهة بنما الودية يوم 1 يونيو، إلى جانب مباراة مصر، وذلك بشكل مبدئي.

وأشار التقرير إلى وجود شكوك داخل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بشأن دقة التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب، في ظل اعتقاد بأن نادي سانتوس لم يكشف بشكل كامل عن حالته، بعدما أعلن أنها مجرد إجهاد عضلي خفيف، بينما قد تكشف الفحوصات الطبية عن إصابة أكثر تعقيدًا. ويُذكر أن استدعاء نيمار لقائمة البرازيل كان بمثابة مفاجأة من أنشيلوتي، في ظل الشكوك التي أحاطت بموقف اللاعب المخضرم من التواجد ضمن اختيارات المنتخب خلال الفترة الحالية





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نيمار منتخب البرازيل إصابة كأس العالم 2026 كارلو أنشيلوتي مباراة ودية مصر بنما سانتوس إجهاد عضلي

United States Latest News, United States Headlines