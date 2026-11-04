غياب صلاح عن جائزة الأفضل الأفريقي ووصولات الزمالك والمنتخب

الاتحاد الأفريقي يستبعد محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2026، بينما يتوج منتخب الناشئين بكأس الخليج ويخضع الدباغ للعلاج في الزمالك.

كشف الجهاز الطبي ل نادي الزمالك عن تفاصيل الحالة الصحية لمهاجم الفريق الفلسطيني عدي الدباغ ، مؤكدًا إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة. يخضع اللاعب حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف يهدف إلى جاهزيته للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأول في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل إصابة الدباغ وتحضيرات الزمالك

يواصل الجهاز الطبي للنادي الأبيض متابعة حالة عدي الدباغ بدقة لضمان تعافيه الكامل قبل العودة للملاعب. تأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات الجارية لمواجهة مصر للتأمين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. من المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، مما يضع ضغطًا زمنيًا على عملية التأهيل.

Also read مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيه

تتويج منتخب الناشئين بكأس الخليج

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-1 على نظيره الإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. فرض الفراعنة الصغار سيطرتهم الكاملة على مجريات اللقاء، وتوجوا باللقب بعد أداء مميز توج بالفوز في المباراة الحاسمة. انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يسيطر المنتخب المصري على الشوط الثاني.

أهداف الفوز وسجل الأهداف التاريخي

افتتح خالد محمود التسجيل لصالح مصر في الدقيقة 19 بعد استغلال عرضية من أحمد صفوت، لكن نطي الجنيدي أدرك التعادل للإمارات بركلة جزاء في الدقيقة 45. عاد المصريون بقوة في الشوط الثاني حيث سجل محمد جمال الهدف الثاني في الدقيقة 65، وأكمل خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 80، ليحسم اللقب.

Advertisement

استبعاد صلاح من ترشيحات كاف 2026

أثار إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 جدلاً واسعًا بسبب غياب النجم محمد صلاح. لم يظهر اسم قائد منتخب مصر ضمن القائمة المكونة من عشرة لاعبين، وهو ما يمثل حدثًا لافتًا للاعب الذي اعتلى منصة التتويج مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

سجل المشاركة التاريخية والمشهد الحالي

بدأ حضور صلاح في قوائم الترشيحات عام 2013 ضمن القائمة الأولية، ثم أصبح حاضرًا بانتظام منذ 2015 حتى 2025 باستثناء بعض الأعوام. غاب نجم طرابزون سبور التركي عن القائمة الحالية، مما ينتهي سلسلة ظهوره المتتالية في المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز في القارة السمراء.