فائض إنتاج الدواجن والبيض في مصر.. الفرص والتحديات أمام القطاع

يشهد قطاع الدواجن والبيض في مصر فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، مما دفع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للتحرك لتصريف الفائض وضبط السوق. وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، أن الفائض يبلغ نحو 20-25%، مما أدى إلى تراجع أسعار البيض. كما أشار إلى أن فتح أسواق التصدير يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع، خاصة مع وجود 3.5 مليون عامل، مع توقعات بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال عامي 2026 و2027.

أعلن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، عن وجود فائض في إنتاج الدواجن و البيض في السوق المصري ة، حيث تجاوز الإنتاج اليومي 45 مليون بيضة وأكثر من 4.5 مليون دجاجة.

وأشار الزيني خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس إلى أن الفائض يبلغ نحو 20 إلى 25% عن احتياجات السوق المحلي، مما أدى إلى تراجع أسعار البيض من 150-155 جنيهًا في المزرعة العام الماضي إلى 85-90 جنيهًا حاليًا، وهو ما يقل عن تكلفة الإنتاج. وأكد على أهمية التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف تفوق الإنتاج الحالي، حيث يوجد تراخيص لإنتاج ضعف الكميات المنتجة حاليًا.

وأضاف أن فتح أسواق التصدير يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع، خاصة مع وجود 3.5 مليون عامل، آملاً في زيادتهم إلى 10-20%. وشدد على أن التصدير لن يؤثر على الأسعار المحلية، بل سيسهم في امتصاص الفائض وزيادة الإنتاج، حيث لا يتجاوز حجم التصدير حاليًا 1% من الإنتاج، مع خطط لزيادته إلى 5-10% خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى تصدير بيض التفريخ والكتاكيت إلى عدة دول إفريقية، بالإضافة إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة، مع توقعات بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال عامي 2026 و2027.

من جانبه، أكد محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن القطاع يشهد فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، مما دفع الاتحاد للتحرك لتصريف الفائض وضبط السوق وتحسين الأسعار. وفي سياق متصل، قال محمود محيي الدين إن الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر، مشيرًا إلى أسباب تراكم الديون وضرورة عدم تكرار نفس التجربة.

كما أعلن تامر أمين عن عودة مواعيد العمل الطبيعية للمحال كخطوة مهمة لحماية المنشآت من الخسائر، بينما أكدت وزارة الكهرباء إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة. وفي أخبار أخرى، صدر قرار بإخلاء سبيل الفنان التشكيلي عمرو أمين في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي





