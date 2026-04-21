فاجعة في الإسماعيلية: دهس شابة خلال أعمال رصف يثير غضباً واسعاً وتساؤلات حول إجراءات السلامة

تحولت أعمال رصف في الإسماعيلية إلى مأساة بمقتل الشابة بسمة مجدي تحت عجلات هراس أسفلت، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين ومراجعة معايير الأمان في مواقع العمل.

في لحظة مأساوية خطفت القلوب، تحولت شوارع محافظة الإسماعيلية الهادئة إلى مسرح لفاجعة إنسانية مؤلمة، حينما أزهقت روح الشابة بسمة مجدي نصر عبيد، البالغة من العمر 31 عامًا، إثر حادث دهس مروع وقع خلال أعمال رصف وتطوير في منطقة الشيخ زايد بحي ثالث. كانت الضحية، خريجة قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، تسير في طريقها المعتاد لأداء مهمة بسيطة، ولم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها نهاية قاسية تحت عجلات هراس أسفلت ثقيل كان يعمل في الموقع دون تأمين كافٍ أو إجراءات احترازية تحمي المارة.

إن غياب الحواجز التنظيمية أو وجود مراقبين ميدانيين في شارع حيوي يشهد حركة دؤوبة للمواطنين يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير السلامة المهنية المتبعة في مشاريع البنية التحتية بالمدينة. شهادات شهود العيان كشفت عن تفاصيل تقشعر لها الأبدان؛ حيث حاول المارة إنقاذ بسمة بالصراخ، لكن الضجيج المنبعث من المعدة الثقيلة كان أعلى من استغاثاتهم، مما حال دون تنبيه السائق الذي لم يلحظ وجود الشابة خلفه. لقد أدى الاصطدام المباشر إلى وفاتها في الحال نتيجة تهشم في الجمجمة، في مشهد خلف صدمة جماعية بين أهالي المنطقة. تحركت الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث، وتم التحفظ على سائق المعدة الثقيلة وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولية القانونية تجاه المقاولين والشركات المسؤولة عن موقع العمل، مع البحث عن أي تقصير في تطبيق بروتوكولات الأمان التي كان من المفترض أن تمنع وقوع هذه الكارثة. على الجانب الآخر، تجسدت المأساة في أقسى صورها حين روت صديقات الراحلة تفاصيل الساعات الأخيرة من حياتها؛ حيث كانت بسمة مثالاً للأخلاق الحميدة والابتسامة الدائمة، وكانت في طريقها لقضاء حاجة لوالدتها عندما وافتها المنية. الأكثر إيلاماً هو أن الشابة كانت قد ابتاعت شبكة خطوبتها قبل يومين فقط، وكانت تعيش لحظات من الأمل والفرح، لتتحول تلك الذكريات إلى أحزان عميقة خلال جنازتها المهيبة في كنيسة الأنبا بولا. لقد احتشد المئات لوداع من وصفوها بالملاك، مطالبين بضرورة وضع حد لمثل هذه الإهمالات التي تنهي حياة الأبرياء في غفلة من الرقابة. إن هذه الفاجعة لا تمثل مجرد حادث طريق عادي، بل هي نداء استغاثة لضرورة مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والسلامة في كافة مواقع العمل بالدولة، لضمان عدم تكرار مثل هذه القصص الحزينة التي تسرق زهرات الشباب وتترك خلفها عائلات محطمة وأسئلة بلا إجابات واضحة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حادث الإسماعيلية بسمة مجدي حوادث الطرق إجراءات السلامة النيابة العامة

United States Latest News, United States Headlines