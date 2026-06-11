فاجعة في البحيرة: حادث تصادم مروع يودي بحياة طفلة ووالدها ويصيب أفراد الأسرة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع بنطاق غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين من عائلة واحدة إثر تصادم تروسيكل بسيارة نقل ثقيل.

شهدت محافظة البحيرة واقعة مأساوية هزت القلوب، حيث وقع حادث تصادم عنيف على الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية، وتحديداً عند الكيلو 67 في اتجاه القاهرة بنطاق منطقة غرب النوبارية .

الحادث نجم عن تصادم مروع بين تروسيكل كان يقل أفراد أسرة واحدة وسيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى تحطم التروسيكل بشكل كامل وتناثر أشلائه على الطريق، في مشهد يعكس قوة الاصطدام وعنفه. وفور تلقي مديرية أمن البحيرة بلاغاً بالواقعة، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة قصوى، وبالتنسيق مع غرفة عمليات الإسعاف التي دفعت بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج العاجل، بينما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وبالحديث عن الخسائر البشرية في هذا الحادث الأليم، فقد كشفت التقارير الطبية والتحريات عن وفاة شخصين من أفراد الأسرة، وهما الطفلة الصغيرة فرحة التي فارقت الحياة متأثرة بإصابة بالغة تمثلت في نزيف حاد بالمخ، بالإضافة إلى الشاب عماد ا. ع البالغ من العمر 31 عاماً، والذي لم يسعفه الوقت أو التدخل الطبي نظراً لخطورة الإصابات التي لحقت به. ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل إصابات بليغة لأربعة آخرين من العائلة، حيث أصيب مساعد ا.

ع البالغ من العمر 45 عاماً بجرح نافذ في منطقة البطن مع نزيف في المخ، كما أصيبت فايزة أ. ع البالغة من العمر 35 عاماً بنزيف في المخ، بينما تعرضت الطفلة دعاء ذات الـ 14 عاماً لسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، فيما أصيب الطفل عبدالله البالغ من العمر 11 عاماً بنزيف في المخ، مما يضع العائلة بأكملها في حالة من الصدمة والانهيار التام نتيجة فقدان أفراد منها وإصابة البقية بجروح خطيرة.

من الناحية القانونية والإجرائية، قامت الجهات الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت بدورها التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية. وقد شملت التحقيقات معاينة موقع الحادث بدقة لبيان ما إذا كانت هناك أسباب تقنية في الطريق أو مخالفات مرورية ارتكبها سائق السيارة النقل أو قائد التروسيكل. كما يتم فحص كاميرات المراقبة إن وجدت في المنطقة المحيطة لتحديد سرعة المركبات وقت التصادم.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار السعي لتحقيق العدالة لأسر الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر استقرار العائلات في لحظات قليلة. وتفتح هذه الواقعة الباب على مصراعيه للنقاش حول مخاطر سير المركبات الصغيرة مثل التروسيكلات على الطرق السريعة والصحراوية، حيث تفتقر هذه المركبات إلى وسائل الأمان الأساسية وتكون عرضة للاختراق والدهس بسهولة عند وقوع أي خطأ مروري بسيط، خاصة عند مواجهتها لسيارات النقل الثقيل التي تتمتع بكتلة ضخمة وسرعات عالية.

إن هذه المأساة تذكرنا بضرورة تشديد الرقابة المرورية على مداخل الطرق السريعة لمنع دخول هذه المركبات غير المجهزة، وضرورة توعية المواطنين بمخاطر هذه الممارسات التي تودي بحياتهم. كما تستدعي الواقعة مراجعة شاملة لتدابير السلامة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وزيادة عدد نقاط التفتيش والرقابة على سرعات سيارات النقل الثقيل، وذلك للحد من نزيف الدماء اليومي على الطرق المصرية، وحماية أرواح المواطنين من حوادث كان يمكن تفاديها بالالتزام بالقانون والوعي المروري الكامل





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