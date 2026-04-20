فاجعة في الإسماعيلية: مصرع شابة دهسا بمعدة رصف وسط مطالبات بتشديد معايير السلامة

تفاصيل مأساوية لحادث مقتل الشابة بسمة مجدي في الإسماعيلية دهسا بمعدة ثقيلة، وسط حالة من الحزن الشعبي وتساؤلات حول غياب إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل.

في واقعة مفجعة أثارت موجة من الحزن العميق في أرجاء محافظة الإسماعيلية، تحولت الأجواء الهادئة في منطقة الشيخ زايد إلى مسرح لمأساة إنسانية كبرى، حيث فارقت الحياة الشابة بسمة مجدي نصر عبيد، البالغة من العمر واحدا وثلاثين عاما، إثر حادث تصادم مروع مع معدة ثقيلة مخصصة لأعمال رصف الطرق. وقع الحادث الأليم أمام مقهى شهير في الشارع التجاري بالمنطقة، مخلفا وراءه صدمة كبيرة بين سكان المحافظة الذين عرفوا الفقيدة بدماثة أخلاقها وطيب سيرتها ومواقفها النبيلة مع الجميع.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف بلاغا عاجلا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أسفر عن وفاة سيدة. وفور الانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية تعرضت لدهس من قبل معدة رصف ثقيلة كانت تعمل في الموقع. وبحسب إفادات شهود العيان الذين كانوا متواجدين لحظة وقوع الكارثة، كانت بسمة تسير بسلام في طريقها لقضاء بعض الحوائج قبل أن تفاجئها المعدة التي كان سائقها يفتقر إلى الرؤية الواضحة أو التنسيق الأمني الكافي في منطقة حيوية. وعلى الرغم من صرخات المارة المستميتة ومحاولاتهم المتكررة لتحذير السائق، إلا أن ضجيج المعدة حال دون وصول أصواتهم، مما أدى إلى وقوع الاصطدام المباشر الذي أسفر عن إصابات بالغة في الرأس أدت إلى وفاتها في الحال. وعقب الحادث، تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وباشرت الجهات القضائية والشرطية تحقيقاتها الموسعة لاستجلاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة ومحاسبة المقصرين. وأشارت التحقيقات الأولية إلى غياب ملحوظ لإجراءات السلامة المهنية والتنظيم المروري في موقع العمل، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حادة بين المواطنين حول كيفية السماح لمعدات ضخمة بالتحرك في شوارع تجارية مكتظة دون وجود مراقبين أو حواجز واقية تفصل بين المشاة وآلات البناء الثقيلة، مما يعزز المطالبات بضرورة تشديد الرقابة على شركات المقاولات وتطبيق معايير صارمة للحماية. من جانب آخر، كشفت صديقة مقربة للضحية عن تفاصيل مأساوية تزيد من مرارة الحادث، مشيرة إلى أن بسمة، خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، كانت تتمتع بروح مرحة وقلب أبيض جعلها محبوبة لدى الجميع. وأكدت الصديقة أن الفقيدة كانت قد اشترت شبكة خطوبتها قبل يومين فقط من وفاتها، وكانت تعيش حالة من الفرحة الغامرة استعدادا لبدء فصل جديد في حياتها، إلا أن القدر كان له رأي آخر. وأضافت الصديقة في رثائها المؤثر أن مشهد الجنازة في كنيسة الأنبا بولا كان مهيبا، حيث توافد المئات من الأهالي لوداعها في مشهد يجسد مكانتها الكبيرة في قلوب محبيها، مؤكدة أنها كانت نموذجا للالتزام والأخلاق العالية، وأن خسارتها تمثل فاجعة لا يمكن تعويضها، مطالبة بضرورة فتح ملف إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة التي تسرق زهرات الشباب وتخلف وراءها قلوبا محطمة





