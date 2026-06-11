فادية عبد الغني توفي شقيقها بعد معاناة صحية حادة، وأعلنت عن موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار "المالية"

فادية عبد الغني، الفنانة المصرية، أعلنت عن وفاة شقيقها بعد معاناة صحية حادة، وأعلنت عن موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار "المالية"، وسط حالة من الأجواء قبل ساعات من افتتاح المونديال.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار "المالية"شاكيرا تشعل الأجواء قبل ساعات من افتتاح المونديال: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم غدامحافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف البدل النقدي للعاملين بقطاع التعليمخيّم الحزن على أسرة الفنانة فادية عبد الغني بعد وفاة شقيقها ، وذلك عقب فترة من المعاناة مع أزمة صحية حادة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج.

فادية عبد الغني قد طلبت من جمهورها الدعاء لشقيقها خلال فترة مرضه، إذ نشرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" دعاءً مؤثرًا قالت فيه: "يا رب، إن أخي هو عضدي وسندي ومستندي، اللهم إني أستودعك إياه؛ فاشفه وعافه، وارفع عنه البلاء، وردّ إليه عافيته وصحته". وأعلن أحد المقربين من الأسرة خبر الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن بين الأهل والأصدقاء، الذين حرصوا على نعي الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي وأمل بوشوشة وإيهاب فهمي ونوران ماجد وإيناس كامل وفادية عبد الغني ومحمد عز ونوليا مصطفى وشادي مقار وغادة طلعت وكريم عبد الخالق، من تأليف ريمون مقار ومينا بباوي وخالد شكري ومحمود شكري وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر. الذهب أم العقارات؟ أفضل وسيلة للاستثمار وحفظ قيمة المدخرات بعد تراجع الأسعا





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فادية عبد الغني وفاة شقيقها معاناة صحية حادة أخبار فنية موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار \المالية\

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