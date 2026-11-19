الفنان فاروق فلوكس يفصح عن امتلاكه مكتبة ضخمة تضم 100 ألف كتاب ومجلة الهلال كاملة، بينما يستقبل تكريمه بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي.

كشف الفنان المصري الكبير فاروق فلوكس عن وجود مكتبة شخصية ضخمة تحتضن نحو 100 ألف كتاب، تتضمن مقتنيات نادرة ومجموعات أدبية لا تقدر بثمن. وقد أضاف فلوكس خلال حوار معه في برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى أمس الأربعاء، أنه يحتفظ بجميع أعداد مجلة الهلال منذ صدورها لأول مرة، بعد أن قام بتجليدها وترقيمها بعناية فائقة، مشيداً بأن هذه المجموعة النادرة قد لا تتوفر حتى في دار الهلال نفسها.

تفاصيل المكتبة ونادر مجلة الهلال

تتصدر مجلة الهلال الصدارة ضمن مجموعات الفنان فاروق فلوكس، حيث يحافظ على كل إصدارات هذه المجلة التاريخية منذ عددها الأول وحتى يومنا هذا. وقد أفاد فلوكس بأنه أهداه والده كتاباً عن الملحي في طفولته، مما عزز شغفه بالقراءة منذ الصغر، قبل أن يقرأ أول رواية للأديب نجيب محفوظ، وهي "بداية ونهاية"، مما أسس لرحلته الأدبية الطويلة. وأشار إلى أنه يشعر بالدهشة عندما يتأمل مكتبته الضخمة، متسائلاً عن الوقت الكافي الذي مكنه من قراءة كل هذه الكتب الهائلة واقتناء هذا العدد الكبير، خاصة وأنه جمع بين هذا الشغف وبين مشواره الفني والمهني الحافل.

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شهادات التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي

تطرق الفنان الكبار في حديثه إلى تكريمه في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث منحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. وقد صرح فاروق فلوكس بأنه يشعر بسعادة غامرة بهذا التكريم، متمنياً أن يواصل العطاء والتميز في مشواره الفني الطويل. وأكد أن هذا التكريم يعكس تقدير المجتمع الفني للإسهامات الكبيرة التي قدمها خلال عقود من الزمان، في مختلف مجالات التمثيل والإخراج.

تعازي حسين فهمي والدكتور عبد العزيز قنصوة

أثنى فاروق فلوكس على الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، حيث وصفه بالزميل والصديق المقدر والذي يحبه ويقدره بشكل كبير. كما أعرب عن تقديره للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، على تقديرهما لمره الصعب والجهد الكبير الذي بذله طوال حياته في خدمة الفن والثقافة. وأكد أن هذا التكريم يجمع بين الأصدقاء والزملاء الذين يدعمونه ويقدرون مسيرته الفنية.

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تأثير الشغف بالقراءة على المسيرة الفنية

يعتبر فاروق فلوكس أن شغفه بالقراءة بدأ منذ طفولته، عندما كان والده يحضر له مجلتي "البلبل" و"الكتكوت"، ثم مجلة "الهلال" مع تقدمه في العمر. وقد كان لهذا الشغف تأثير كبير على مسيرته الفنية، حيث استقى منه العديد من الأفكار والإلهامات التي ساعدته في تقديم أعمال فنية مميزة. وأشار إلى أن القراءة مكنته من استكشاف عوالم أدبية وثقافية مختلفة، مما وسع مداركه وأفكاره.

آفاق مستقبلية للمكتبة والنشر

أعلن فاروق فلوكس عن نيته في الحفاظ على مكتبته الضخمة ونشرها للعالم، بهدف إلهام الأجيال الشابة على القراءة واقتناء الكتب النادرة. وأكد أن هذه المكتبة تمثل ثروة ثقافية يجب الحفاظ عليها ونشرها، خاصة وأن الكثير من هذه الكتب والمجلات نادرة الوجود وغير متاحة للجمهور. وأشار إلى أن هناك خططاً مستقبلية لزيارة مكتبات عالمية وعرض مقتنياته فيها، مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والأدبي.

دور المهرجانات في دعم الفنانين

أكد فاروق فلوكس على أهمية المهرجانات السينمائية في دعم الفنانين وتقدير إنجازاتهم، مشيراً إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد من أبرز المهرجانات التي تدعم الفن والثقافة. وأشار إلى أن هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل هو اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفنانون في خدمة المجتمع، مما يشجعهم على الاستمرار في العطاء والإبداع.