فاروق جويدة ضيف صالون ماسبيرو الثقافي: صداقاته مع نجوم القوة الناعمة المصرية، وإسهاماته في المجال العام عبر عقود من الإبداع والحضور

الشاعر والكاتب فاروق جويدة حل ضيف علي صالون ماسبيرو الثقافي، وتحدث عن رحلته الأدبية والصحفية وإسهاماته في المجال العام عبر عقود من الإبداع والحضور. تحدث ضيف صالون ماسبيرو الثقافي عن صداقاته مع كبار نجوم القوة الناعمة المصرية، من الموسيقار محمد عبدالوهاب إلي الدكتور أحمد زويل، ومن الشاعر نزار قباني إلي الأستاذ محمد حسنين هيكل، ومن أم كلثوم إلي مجدي يعقوب. وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تكريم فاروق جويدة: «إن الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة هو واحد من كبار أعلام بلادنا، وهو رمز رفيع في باقة رموز قوتنا الناعمة، ووجوده في صالون ماسبيرو الثقافي إطلالة مهمة وإضافة كبري لمسيرة الصالون، ولملايين المشاهدين».

