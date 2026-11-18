حاز الفنان فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تكريم لمشواره الفني والحياة.

أعلن الفنان المصري فاروق فلوكس عن مشاعره الدافئة إزاء تكريمه في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث منحت الهيأة المنظمة له جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ليؤكد بذلك استحقاقه لهذا الترخيص الفني الرفيع الذي يجمع بين التميز والإبداع في مجال السينما والتلفزيون.

مفاجأة التكريم واستعدادات الفنان

أوضح الفنان فاروق فلوكس عبر برنامج من ماسبيرو الذي يبث على القناة الأولى في مصر، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه الجائزة شكلت مفاجأة كبيرة له، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع الحصول على هذا التقدير الرفيع طوال مسيرته الفنية الطويلة، خاصة وأنه لم يكن يفكر في لحظة التكريم هذه خلال سنوات عمله المتواصل.

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كشف الفنان الكبير أنه تلقى الخبر بشكل غير متوقع عندما أبلغته ابنته بالمسألة، ليشعر حينها بفخر عميق لاختيار زملائه له وتقديرهم لمسيرة حياته المهنية، مؤكدًا أنه شقي كثيرًا في الفن وفي حياته بشكل عام، مما جعله يمدح الله على هذه المحطة الكبيرة التي توجت جهوده.

المسيرة الفنية والمهنية الموازية

استعرض فاروق فلوكس تفاصيل مسيرته المتعددة الأوجه، حيث جمع بين العمل الفني الهادف ومهنة الهندسة، إذ تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم ميكانيكا الإنتاج، وعمل مديرًا للمشروعات بإحدى شركات القطاع العام، مما يعكس تنوع خبراته المهنية قبل الانغماس الكامل في العمل الفني.

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أضاف الفنان أن اهتماماته شملت أيضًا الرسم والكتابة والتأليف، موضحًا أن توفيق الله كان وراء وصوله إلى هذه المرحلة المحورية، حيث تأمل مشواره الفني وتساءل كيف استطاع إنجاز كل هذه الأعمال الفنية المتنوعة والمهمة التي أثرت الساحة الثقافية المصرية والعربية على مدار عقود.

لحظات التكريم وتفاعل الجمهور

تحدث فاروق فلوكس عن اللحظة التي منحه فيها التكريم، مؤكدًا أنه منع نفسه من البكاء رغم تأثره الشديد، عندما وقف الحضور وصفقوا له بحرارة، ليشعر بأنه لا يجب أن يبكي في مثل هذه اللحظة التاريخية، مما جعله يحتفظ بمشاعر الفخر والامتنان بداخله.

شعر الفنان بأن مشواره أثمر محبة زملائه له، مشيرًا إلى أن الفنانة نبيلة عبيد كانت من بين الحضور الذين وقفوا لتحيته، وهو ما أسعد قلبه كثيرًا، مؤكدًا أن هذا التقدير من الأقران هو أعظم مكافأة يمكن أن يحصل عليها فنان في نهاية مسيرته الطويلة.

التوثيق الإعلامي والتأثير الشخصي

أكد الإعلامي رامي رضوان في برنامجه من ماسبيرو على الأهمية الكبيرة لهذا التكريم، حيث ناقش مع الفنان فاروق فلوكس تفاصيل مشواره الفني الطويل، وكيفية توازنه بين العمل الهندسي والسينمائي، مما جعله يبرز كواحد من أكثر الفنانين تأثيرًا في المشهد الثقافي المصري.

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شكر فاروق فلوكس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هذا التكريم الرمزي، مؤكدًا أن سنوات التعب والجهد لم تذهب هباءً، وأن الجائزة تمثل اعترافًا رسميًا وشعبيًا بجدواه الفنية، مما يدفعه للاستمرار في تقديم الأفضل لمجتمعه الفني.