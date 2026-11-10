فاروق فلوكس يعلق على تكريمه بجائزة إنجاز العمر في مهرجان القاهرة السينمائي

عبّر الفنان فاروق فلوكس عن سعادته بتتويجه بالهرم الذهبي لإنجاز العمر، مؤكدًا أن التكريم جاء مفاجأة له ولعائلته بعد مشوار فني طويل.

أعرب الفنان فاروق فلوكس عن سعادته البالغة عقب تتويجه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في حفل افتتاح الدورة الـ47 للمهرجان. وأكد فلوكس أن التكريم شكّل مفاجأة بالنسبة إليه، وأنه لم يجد الكلمات الكافية لوصف مشاعر السعادة التي انتابته بعد اختياره للحصول على الجائزة.

جاءت تصريحات فلوكس خلال مداخلة في برنامج "استوديو إكسترا" المذاع على قناة إكسترا نيوز، وأوضح خلالها أن الجائزة تأتي بعد مشوار طويل في العمل الفني، ما يجعل وقعها أكبر على نفسه.

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تفاصيل التكريم ومسيرة فاروق فلوكس الفنية

قدم فاروق فلوكس أدوارًا صعبة ومتنوعة في مختلف الاتجاهات الفنية، وقال إنه كان سعيدًا بتجربته في كل منها. ويعكس هذا التنوع، وفق حديثه، حرصه على خوض تجارب مختلفة طوال مسيرته.

وأشار فلوكس إلى أن هذا التكريم أسعده وأسعد جميع أفراد عائلته، لا سيما أنه يأتي في مرحلة متقدمة من مسيرته الفنية، وهو ما منح الجائزة بعدًا شخصيًا خاصًا لديه.

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وذكر فلوكس أنه قدم العديد من الأفلام والأعمال الفنية والمسرحية، وكرّس حياته لهذا المجال، إلى جانب عمله في مجال الهندسة. ولفت إلى أنه حقق نجاحًا في المجالين، واعتبرهما المجالين اللذين عاش من أجلهما طوال حياته.

شكر فاروق فلوكس للداعمين والراحلين

وجّه فاروق فلوكس الشكر إلى كل من ساندوه ووقفوا بجانبه طوال مشواره الفني، وذكر بالاسم الفنانين الراحلين الضيف أحمد وأبو بكر عزت.

وأكد فلوكس أن الفنانين الراحلين قدّما له دعمًا كبيرًا خلال مسيرته، وهو ما يضع هذين الاسمين في مقدمة من يستحق الشكر في رحلته الفنية.

نصيحة فاروق فلوكس للشباب الراغبين في الفن

وجّه فاروق فلوكس نصيحة مباشرة إلى الشباب الراغبين في دخول المجال الفني، قائلًا إن عليهم أن يحبوا الفن حتى يحبهم بدوره.

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وأوضح فلوكس أن ممارسة الفن تتطلب حبًا حقيقيًا وتضحيات كثيرة، حتى يتمكن الفنان من تقديم أعماله في أفضل صورة، والوصول إلى الجمهور، وترك بصمة في ذاكرته.

ولم يتضمن الخبر أي إعلان عن أعمال جديدة لفاروق فلوكس، أو خطوات لاحقة مرتبطة بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويقتصر على نقل تعليقه ومضمون كلمته عقب تسلمه الجائزة.