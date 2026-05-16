فاروق فلوكس: لم يعتزل الفن، واصل يشعر بالرضا وطموح لتقديم أعمال جديدة

بدأ الفنان فاروق فلوكس مشواره الفنيَ بفن الكليكوتين ثم إنتقل إلى أدوار الكوميديا والزمن الحالي قدم شخصية شخصية مصيرية وعالية المستوى في أكثر من عمل تلفزيوني. كشف عن قناعاته وحلمه بالفن المستقبلي وكيف عووله على تقديم أعمال جديدة تحمل قيمة إنسانية واجتماعية.

أكد الفنان فاروق فلوكس أنه لم يعتزل الفن كما تردد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه ما زال يمتلك الشغف والرغبة في تقديم أعمال فنية جديدة تليق بتاريخه الفني الطويل، خاصة الأدوام التي تحمل قيمة إنسانية واجتماعية.

في تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري، قال فاروق فلوكس إن أعماله الوطنية تحتل مكانة خاصة في قلبه، مؤكدًا أن يحب تقديم الأعمال التي تتحدث عن حب الوطن والانتماء. وأضاف أن الفن الحقيقي يجب أن يحمل رسالة هادفة، سواء كانت اجتماعية أو وطنية أو إنسانية، لافتًا إلى أن الجمهور دائمًا يتذكر الأعمال الصادقة التي تمس مشاعره وتعبر عنه.

كما تحدث عن علاقته بالجمهور، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب محبة الناس له وحرصهم الدائم على السؤال عنه، وهو ما يعتبره أكبر تكريم لأي فنان بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء الفني. ويعد فاروق فلوks واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي، بفضل أسلوبه المميز وحضوره الفني المختلف.

وعلى مدار مشواره الفني، نجح فاروق فلوكس في تقديم شخصيات متعددة جمعت بين الكوميديا والدراما، واستطاع أن يكون واحدًا من الوجوه الفنية المحببة لدى المشاهدين، خاصة من خلال الأدوار التي اتسمت بخفة الظل والطابع الإنساني





