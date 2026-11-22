فالمور القابضة تعلن تعديل سعر الغاز الطبيعي لشركة إسكندرية للأسمدة بنسبة 50% من 16 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار تحسين كفاءة الاستهلاك.

أعلنت شركة فالمور القابضة للاستثمار رسمياً عن إخطار شركة "ال إسكندرية للأسمدة" التابعة لها بتعديل سعر الغاز الطبيعي المورّد لمصانعها. جاء هذا الإعلان كإفصاح رسمي أرسل إلى البورصة المصرية ، ويغطي الفترة المحددة من 16 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى ضبط التكاليف التشغيلية في ظل تغيرات السوق المحلية.

آلية رفع تكلفة الغاز الطبيعي

تتضمن الآلية الجديدة رفع سعر الغاز الطبيعي المورّد لمصانع الأسمدة بنسبة دقيقة تبلغ 50% بشكل مؤقت. يستمر هذا التعديل السعري طيلة الأشهر المحددة في الإفصاح لضمان استقرار الإنتاج. يأتي هذا الإجراء رداً مباشراً على استفسارات البورصة المصرية حول أسباب الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة.

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موقف الإسكندرية للأسمدة الرسمي

أكدت "فالمور القابضة" أن شركة "الإسكندرية للأسمدة" لم تتسلم حتى تاريخ الإفصاح الحالي أي نسخة من القرار الحكومي الرسمي. وعلى الرغم من ذلك، تواصل الشركة التابعة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين كفاءة استخدام الغاز الطبيعي. تركز هذه الإجراءات على ترشيد الاستهلاك بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدى المصانع.

استمرارية عمليات الإنتاج

تشير البيانات إلى أن استمرار خفض الإمدادات كان عاملاً مساهماً في اتخاذ قرار تعديل السعر. تحاول الشركات التابعة الحفاظ على وتيرة الإنتاج رغم التحديات الناتجة عن نقص التدفقات. تعتمد هذه الاستراتيجية على إدارة دقيقة للمخزون والموارد لتحقيق الاستقرار المطلوب.

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أثر القرار على السوق

يؤثر هذا التعديل مباشرة على هياكل التكلفة لشركات الأسمدة الكبرى في مصر. تعكس التطورات الحالية توجهات السياسات الاقتصادية الحالية لتنظيم أسعار الطاقة. تسعى هذه التنظيمات لتحقيق التوازن بين دعم القطاع الصناعي والحفاظ على الميزانية العامة.

الخطوات المستقبلية المتوقعة

من المتوقع أن تستمر "فالمور القابضة" في متابعة التطورات الدقيقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026. ستبقي الشركة عينيها على مؤشرات السوق لتقييم جدوى هذه التعديلات. تظل إدارة التكاليف أولوية قصوى لضمان استدامة العمليات الإنتاجية.