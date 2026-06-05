فاناكين: بلجيكا تطمح لتصدر مجموعتها في كأس العالم 2026

كشف اللاعب البلجيكي هانز فاناكين عن أهداف منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مؤكدًا السعي لتصدر المجموعة والاستفادة من المنافسة الداخلية والdepth التشكيلة. وأشاد بزميله لوكاكو وإنجازاته، مشيرًا إلى أهمية المزيج بين الخبرة والشباب لتحقيق النجاح في البطولة التاريخية بمشاركة 48 منتخبًا.

يركز منتخب بلجيكا على هدف رئيسي يتمثل في تصدر مجموعته في نسخة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأكد هانز فاناكين، لاعب المنتخب البلجيكي، في مقابلة مع شبكة RTBF، أن طموح فريقه هو الوصول إلى الصدارة، مشيرًا إلى جاهزية الفريق لخوض التحدي العالمي. وأضاف فاناكين أن المنافسة الداخلية في الفريق تدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم، مما يصب في مصلحة المنتخب، كما أن فرصه في المشاركة هذا العام تبدو أكبر مقارنة بالفترات السابقة. وأشاد بزميله روميلو لوكاكو، mitosis است大人s إنجاز تسجيله 90 هدفًا دوليًا، معتبرًا أن وجود لاعبي الخبرة والشباب يمنح الفريق مزيجًا مميزًا وأفضلية قبل انطلاق البطولة.

وذكر فاناكين أن الفوز على كرواتيا في المباراة الودية الأخيرة منح الفريق دفعة معنوية قوية، مشيرًا إلى أن الأداء الجيد يخلق خيارات صعبة للمدرب. وأكد أن اللاعبين البدلاء أظهروا رغبة كبيرة وقادرون على صنع الفارق، مما يعزز عمق التشكيلة. واختتم بتأكيد استعداد الفريق للبطولة، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في الودية أمام تونس لتعزيز الثارة قبل دخول المنافسة، مشددًا على أن الهدف الأول هو إنهاء دور المجموعات في الصدارة





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كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا هانز فاناكين روميلو لوكاكو تصدر المجموعة

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