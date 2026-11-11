فانس يدرس مفاوضات مباشرة مع إيران لإنهاء الحرب

تقرير من وول ستريت جورنال يكشف أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي لانهاء الصراع. هذه التفاصيل الكاملة حول الخطة.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن خطة دبلوماسية هامة تسعى إليها الإدارة الأمريكية الحالية لانهاء الحرب مع إيران. وأشارت التقارير إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يدرس حالياً إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع محسن رضائي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ال إيران ي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتخفيف التوترات الإقليمية التي أصبحت تمثل عبئاً سياسياً كبيراً على الحزب الجمهوري.

تفاصيل الخطة الدبلوماسية الأمريكية الجديدة

أفاد موقع القاهرة الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، نقلاً عن الصحيفة الأمريكية، أن مسؤولين من Washington وشرق أوسط ومصادر مطلعة على المفاوضات أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه ومسؤولين آخرين خلال الأيام الماضية انفتاحه على استئناف فانس المحادثات مع طهران. وقد منح ترامب فانس صلاحيات التفاوض المباشر، مشيرا إلى أن المشاورات بشأن عقد لقاء وجه لوجه لا تزال في مراحلها الأولية جداً.

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ووضحت التقارير أن فانس وجه رسالة رسمية إلى رضائي في أكتوبر الماضي، طلب خلالها عقد اجتماع مباشر معه. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الاتفاق على موعد محدد حتى الآن. إلا أن الاتصالات بين الجانبين تواصلت عبر وسطاء وحلفاء دوليين لبحث الخطوات المقبلة وتحديد التوقيت المناسب لهذا اللقاء التاريخي المحتمل.

المنافسة الدبلوماسية داخل الإدارة الأمريكية

وفقاً لمصادر أمريكية، أصبح فانس خلال الفترة الأخيرة أكثر نشاطاً في إدارة المسار الدبلوماسي المتعلق بإيران. وتبرز هذه النشاطات بشكل واضح مقارنة بالمبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كلا المبعوثين يشاركان أيضاً في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يضع فانس في موقع تنافسي داخل الإدارة.

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وصف محللون الخطوة بأنها غير معتادة، حيث أن عقد اجتماع مباشر بين نائب الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمنيين إيرانيين بارزين يعكس مدى انخراط فانس الشخصي والعميق في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. يمثل هذا التفرد في الدور الدبلوماسي مؤشراً على أولوية الملف الإيراني في الاستراتيجيات الأمريكية الحالية.

المخاطر السياسية وتباين الآراء

حذر بعض المسؤولين من المخاطر السياسية المترتبة على تولي فانس قيادة المفاوضات مع طهران. فقد يتحمل المسؤولية الكاملة في حال فشل جولة جديدة من المحادثات، خاصة إذا رفض الجانب الإيراني تقديم تنازلات جوهرية. في المقابل، قد يحقق فانس مكسباً سياسياً كبيراً إذا نجح في التوصل إلى اتفاق ينهي صراعاً لا يحظى بتأييد شعبي واسع في الولايات المتحدة.

في سياق متزامن، انتقد ترامب سرّاً خلال الأسابيع الماضية، مذكرة التفاهم التي ساهم فانس في التفاوض بشأنها مع إيران في يونيو الماضي. وتسائل ترامب عما إذا كانت تلك المذكرة تمثل خطأً مكلفاً أتاح لطهران فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتحقيق عائدات من النفط قبل فرض الحصار البحري الأمريكي، وذلك وفقما نقل مسؤولين اثنين عن الرئيس.

ردود الفعل الرسمية والمستقبل

نفى مسؤول في البيت الأبيض أن يكون ترامب قد غيّر موقفه من مذكرة التفاهم المبرمة سابقاً. وأكد المسؤول أن المفاوضين الأمريكيين تعاملوا مع الملف بحسن نية كاملة. ومن جانبه، رفض متحدث باسم فانس التعليق على الانتقادات الموجهة للملف، مما يترك المجال مفتوحاً لتفسيرات مختلفة.

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جاءت هذه التطورات في ظل تباين واضح داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب مع إيران. فقد ربط فانس علناً بين الحرب والخسائر الكبيرة التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي. وفي المقابل، أكد ترامب تفهمه لموقف نائبه، مشدداً في الوقت نفسه على أنه كان سيتخذ قرار خوض الحرب مجدداً لو أتيحت له فرصة الاختيار من جديد.