فانس: خلافات مع إسرائيل حول إيران لكن نافذة للاتفاق

نائب الرئيس الأمريكي يقر بوجود تباين في وجهات النظر مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، لكنه يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بآليات تحقق صارمة.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن بعض الملفات لا تزال تشهد تباينا في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى اختلافات في مقاربة عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

وأكد فانس أن التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية فتحت نافذة محتملة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، معتبرا أن هذا التقدير صحيح ومبرر في ضوء ما تشهده المفاوضات من تقدم نسبي.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن نجاح أي اتفاق لا يتوقف فقط على صياغته القانونية، بل يعتمد بدرجة أساسية على وجود آليات فعالة للتحقق من التزام طهران بتنفيذه على أرض الواقع. وأشار إلى أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق السابق كان غياب منظومة تفتيش ورقابة كافية تضمن منع تطوير إيران لسلاح نووي، مؤكدا أن هذه النقطة ستكون محورا أساسيا في أي اتفاق جديد.

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات المراقبة والتحقق على المدى الطويل في حال التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن إيران لا تسعى إلى استمرار الحرب لأنها لا تخدم مصالحها، وأنها، بحسب تعبيره، تطرح حاليا أفكارا جدية على طاولة التفاوض. واختتم نائب الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق الكامل سيشكل إنجازا كبيرا للشعب الأمريكي، في ظل ما وصفه بتزايد فرص التفاهم حول ملف نووي طالما كان مصدرا للتوتر بين واشنطن وطهران.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين القوى الكبرى وإيران، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية القرارات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. ويبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى استغلال الانفتاح النسبي في الموقف الإيراني للوصول إلى تفاهمات شاملة، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الخلافات مع حلفائها الإقليميين وفي مقدمتهم إسرائيل.

وتعتبر قضية التفتيش والمراقبة من أكثر النقاط حساسية، حيث تطالب واشنطن بآليات صارمة تضمن عدم تمكن إيران من تخصيب اليورانيوم لمستويات عسكرية، بينما تسعى طهران إلى رفع العقوبات دون التخلي عن قدراتها النووية. كما أن موقف إسرائيل الذي يرفض أي اتفاق لا يضمن تفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية يظل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى صيغة توافقية.

ويرى المحللون أن تصريحات فانس تعكس تحولا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الملف الإيراني، حيث تنتقل واشنطن من مرحلة الضغط الأقصى إلى مرحلة الدبلوماسية المشروطة بضمانات صارمة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المقاربة يتطلب تنسيقا وثيقا مع الحلفاء الإقليميين، خاصة إسرائيل التي تعتبر نفسها المستهدف الأول لأي برنامج نووي إيراني. ويبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كانت طهران مستعدة فعليا لتقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي، أم أن الانفتاح الحالي هو مجرد مناورة تكتيكية لكسب الوقت.

في كل الأحوال، يبدو أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا الملف المعقد





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