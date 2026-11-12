فانس يدرس محادثات مباشرة مع إيران لإنهاء الحرب وسط ضغوط جمهورية

نائب الرئيس الأمريكي جيف فانس يدرس إجراء محادثات وجهاً لوجه مع مسئول إيراني رفيع المستوى لإنهاء الحرب، في خطوة تثير جدلاً داخل البيت الأبيض وبين الحزبين.

تشهد الساحة الدبلوماسية الأمريكية تطوراً ملحوظاً حيث يدرس نائب الرئيس الأمريكي جيف فانس إمكانية إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه مع مسئول أمني إيران ي رفيع المستوى. يأتي هذا المسعى في ظل تنامي دور فانس ككبير للمفاوضين الأمريكيين في الملف ال إيران ي، وسط رغبة واضحة في إنهاء الحرب التي باتت تُ视作 عبئاً ثقيلاً على الحزب الجمهوري داخل الأوساط السياسية.

مساعٍ أمريكية لإنهاء الصراع عبر المفاوضين

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين وإقليميين ومصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ حثيثة لإنهاء الحرب. أوضح المصادر أن الرئيس دونالد ترامب أبدى، خلال الأيام الأخيرة أمام كبار مساعديه ونظرائه، انفتاحاً كبيراً على فكرة استئناف فانس للمحادثات مع طهران ومنحه تفويضاً كاملاً للتفاوض.

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ورغم هذا الانفتاح، أكد مسئولون أمريكيون أن النقاشات المتعلقة بإرسال فانس للقاء مسئولين إيرانيين بشكل مباشر لا تزال في مراحلها الأولية من التخطيط والتنفيذ. وتأتي هذه الجهود في وقت تتصاعد فيه الحدة حول كيفية التعامل مع الوضع الإقليمي دون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة.

تاريخ المراسلات والتواصل عبر الوسطاء

كان فانس قد وجه، في أكتوبر الماضي، رسالة رسمية إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، طلب خلالها عقد لقاء مباشر. ورغم عدم تحديد موعد محدد للقاء حتى الآن، إلا أن الطرفين يجريان اتصالات مكثفة عبر وسطاء وحلفاء دوليين لبحث الخطوات القادمة وتحديد الجدول الزمني المحتمل.

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اعتبرت الصحيفة أن عقد لقاء مباشر على هذا المستوى الرفيع يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية. وتُعكس هذه الخطوة مدى استعداد نائب الرئيس للذهاب بعيداً في مساعيه لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن فانس بات يؤدي دوراً دبلوماسياً أكثر نشاطاً في هذا الملف مقارنة بالمبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

تباينات داخل البيت الأبيض والمخاطر السياسية

يأتي هذا الحراك الدبلوماسي وسط تباينات واضحة داخل البيت الأبيض، حيث كشف مسئولان أن ترامب انتقد في أحاديث خاصة خلال الأسابيع الأخيرة مذكرة التفاهم التي أبرمت في يونيو الماضي وساهم فانس في التفاوض عليها. وتساءل ترامب عما إذا كانت هذه المذكرة خطأً مكلفاً منح إيران وقتاً ثميناً لإعادة ترتيب صفوفها وجني إيرادات نفطية قبل فرض الحصار البحري الأمريكي.

في المقابل، نفى مسئول في البيت الأبيض تراجع ترامب عن قناعته بالمذكرة، مؤكداً أن المفاوضين تصرفوا بحسن نية في تلك المرحلة. فيما امتنع المتحدث باسم فانس عن التعليق على هذه الانتقادات الداخلية، مما أبقى الجدل حول استراتيجية الإدارة الأمريكية حول الملف الإيراني في أعلى درجاته.

الشروط الإيرانية والضغوط الاقتصادية

تصطدم الجهود الأمريكية لاستئناف المحادثات بشروط إيرانية متشددة، إذ ترى طهران في تراجع الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي فرصة لفرض شروطها. وتطالب إيران برفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتخفيف العقوبات النفطية كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما وصفه وزير الخارجية ماركو روبيو بـ"غير الواقعية على الإطلاق".

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وفي محاولة لكسر الجمود، أشار مسئولون في الشرق الأوسط إلى أن الوسطاء طرحوا تدابير فورية لبناء الثقة. تتضمن هذه التدابير سحب الولايات المتحدة حاملات طائراتها إلى مسافة آمنة لتقليل مخاطر التصعيد، وتخفيف الحصار عن الموانئ الإيرانية، مقابل سماح طهران بمرور 25 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز. وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أكد روبيو أن الحملة الاقتصادية أثبتت فاعلية كبيرة ألحقت دمارا بالنظام الإيراني.