فانس: اتفاق السلام مع إيران يشمل إسرائيل ولبنان والخليج

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يكشف أن اتفاقية تسوية النزاع مع إيران ستكون اتفاقية سلام إقليمية تشمل إسرائيل ولبنان ودول الخليج، ويدافع عن مسار المفاوضات في مقابلة حادة مع الصحفية ميغان كيلي.

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن اتفاقية تسوية النزاع بين الولايات المتحدة و إيران التي تم التوصل إليها مؤخرا ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية.

وأوضح فانس في مقابلة حصرية مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي أن هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاق ثنائي بل هي اتفاقية سلام إقليمية شاملة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز دون الانزلاق إلى مستنقع دائم في الشرق الأوسط. وجاءت تصريحات فانس خلال مقابلة متلفزة جرت في السادس عشر من يونيو الجاري حيث تناولت النقاشات الانقسام الداخلي الحاد داخل القاعدة المحافظة والموالية للرئيس السابق دونالد ترامب والمعروفة بحركة اجعل أمريكا عظيمة مجددا إثر الحرب الإيرانية الأخيرة والاتفاق الدبلوماسي المرتقب.

وقد اتسمت المقابلة بالتوتر الشديد حيث واجه فانس انتقادات حادة من كيلي التي تُعد من أبرز المعارضين لهذه الحرب والتي تساءلت عن جدوى التفاوض مع طهران. ودافع فانس بقوة عن مسار المفاوضات ووصف مذكرة التفاهم الإلكترونية المبرمة مع إيران بأنها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفنّد الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية بالاستسلام مؤكدا أن أي منافع اقتصادية أو إفراج عن أموال إقليمية مشروطة بالكامل بإجراء تغييرات جوهرية في سياسات طهران تجاه برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية الحرب الإيرانية الأخيرة التي شهدتها الساحة الدولية والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. ويرى المحللون أن هذه الاتفاقية تمثل تحولا كبيرا في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط حيث تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى تخفيف حدة التوترات والتركيز على التحديات العالمية الأخرى مثل التغير المناخي والتنافس مع الصين.

من جانبه أكد فانس أن الهدف النهائي للإدارة هو تحقيق سلام دائم في المنطقة وليس مجرد هدنة مؤقتة. وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل ضمانات لأمن إسرائيل ودول الخليج مع تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل التراجع عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار. لكنه حذر من أن أي خرق للاتفاق من قبل طهران سيواجه برد فعل قوي من التحالف الدولي.

وتأتي هذه التطورات في ظل أنباء عن وساطة عمانية وقطرية بين واشنطن وطهران حيث لعبت كل من سلطنة عمان وقطر دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد رحبت بعض الدول الخليجية بهذا الاتجاه معبرة عن أملها في أن يسهم في تخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. في المقابل حذر منتقدو الاتفاق من أنه قد يمنح إيران شرعية لمواصلة تطوير قدراتها الصاروخية وتوسيع نفوذها في المنطقة عبر وكلائها.

وشددوا على ضرورة تضمين الاتفاق بنودا صارمة لمنع أي تمكين لطهران على حساب الأمن الإقليمي. ومع ذلك يرى مؤيدو الاتفاق أنه يمثل فرصة نادرة لكسر الجمود الدبلوماسي وتحقيق تقدم ملموس في ملف النزاع الذي طال أمده. وبخصوص الانسحاب العسكري الأمريكي من المنطقة أوضح فانس أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها بالكامل بل ستعيد تموضعها لتتناسب مع المتطلبات الجديدة.

وأكد أن الحفاظ على وجود عسكري محدود في الخليج سيبقى ضروريا لحماية المصالح الأمريكية وضمان حرية الملاحة البحرية خاصة في مضيق هرمز الذي يعد شريان الحياة لصادرات النفط العالمية. وفي ختام المقابلة دعا فانس جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق سلام شامل وعادل يعود بالفائدة على جميع شعوب المنطقة. وأعرب عن تفاؤله الحذر بأن الاتفاق قد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وأمني أوسع بين دول المنطقة والولايات المتحدة





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