فان سبيد تكشف عن 'ألبوم': منزل فاخر على عجلات يجمع بين الرفاهية والمغامرة

تحويل مبتكر لحافلة مرسيدس بنز سبرينتر إلى منزل متنقل فاخر ومتكامل الخدمات، يوفر تجربة فريدة تجمع بين الراحة والأداء والمغامرة. 'ألبوم' مجهزة بتقنيات متطورة وأنظمة طاقة مستقلة، مما يجعلها مثالية للعيش خارج الشبكة واستكشاف المناطق النائية.

أحدثت شركة فان سبيد ، الرائدة في مجال تعديل الحافلات ومقرها في ولاية كاليفورنيا، ثورة في مفهوم ال سفر والعيش على العجلات من خلال تحويل حافلة مرسيدس بنز سبرينتر إلى منزل فاخر متكامل الخدمات أطلقت عليه اسم ' ألبوم '.

هذا المشروع ليس مجرد تحويل لمركبة، بل هو إعادة تعريف للمساحات المعيشية المتنقلة، حيث يجمع بين متانة وقوة حافلات مرسيدس بنز وبين الرفاهية والفخامة التي تعكس أسلوب الحياة العصرية.

'ألبوم' تمثل تجربة فريدة من نوعها للمسافرين الذين يبحثون عن المغامرة والاستكشاف دون التخلي عن وسائل الراحة المنزلية الحديثة. في عام 2026، تبرز 'ألبوم' كنموذج مثالي للجمع بين العمل والترفيه، حيث توفر مساحة مثالية للعمل عن بعد والاستمتاع بالطبيعة في آن واحد. يعتمد تصميم 'ألبوم' الداخلي على مرونة فائقة تتيح للمستخدمين تكييف المساحة الداخلية لتلبية احتياجاتهم المتغيرة على مدار اليوم. تتضمن المركبة سريرًا كبيرًا من نوع 'كوين' مزودًا بنظام 'ميرفي' القابل للطي، مما يوفر مساحة إضافية خلال النهار.

منطقة المعيشة متعددة الاستخدامات تتحول بسهولة من منطقة استرخاء مريحة إلى مساحة عمل مخصصة أو منطقة لتناول الطعام، مما يجعلها مثالية للعائلات أو الأفراد الذين يقضون وقتًا طويلاً في السفر. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الحافلة بحمام متكامل ومطبخ ذكي، مما يوفر جميع وسائل الراحة الأساسية للحياة اليومية. هذا التوازن الدقيق بين الوظيفة العملية والجمال التصميمي يجعل 'ألبوم' مركبة فريدة من نوعها في سوق الكرفانات الفاخر.

لا يقتصر الأمر على التصميم الداخلي الأنيق، بل يمتد ليشمل الاهتمام بأدق التفاصيل، مما يعكس مستوى عالٍ من الحرفية والمهارة. لم تقتصر جهود فان سبيد على التعديلات الداخلية، بل عملت أيضًا على تعزيز القدرات الميكانيكية للحافلة لضمان قدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس والصعوبات. تم تجهيز 'ألبوم' بنظام دفع رباعي متطور (AWD) يوفر ثباتًا وسلامة استثنائيين على الطرق الوعرة، مما يسمح للمسافرين باستكشاف المناطق النائية والصعبة بكل ثقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد المركبة بأنظمة طاقة مستقلة تعتمد على البطاريات المتطورة والألواح الشمسية، مما يتيح للمسافرين العيش 'خارج الشبكة' (Off-grid) لفترات طويلة دون الحاجة إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية. هذه الميزة تجعل 'ألبوم' خيارًا مثاليًا للمغامرين الذين يرغبون في الابتعاد عن صخب الحياة الحضرية والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة. يبدأ سعر 'ألبوم' من 219,000 دولار أمريكي، وهو سعر يعكس الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة والحرفية اليدوية التي تميز هذه المركبة الاستثنائية.

تستهدف 'ألبوم' شريحة محددة من عشاق التخييم الفاخر الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين الراحة والأداء والمغامرة، مما يجعلها واحدة من أكثر التحويلات إثارة وإبداعًا في سوق الكرفانات العالمي لعام 2026





فان سبيد مرسيدس بنز كرفان منزل متنقل تخييم فاخر سفر تعديل حافلات ألبوم

