أعلن السيناتور كريس فان هولين تحديه لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر، في خلاف يكشف اتساع الانقسام داخل الحزب حول المساعدات العسكرية لإسرائيل وحرب غزة.

أعلن السيناتور الأميركي كريس فان هولين تحديه لزعيم الحزب الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، لتتحول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل إلى أحد أبرز ملفات الصراع على قيادة الديمقراطيين داخل المجلس. وتكشف المواجهة عن اتساع الخلاف داخل الحزب بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل ، والحرب في غزة، وحدود الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية.

ولا يقتصر الخلاف على الأسماء، إذ يعكس تبايناً في الأولويات داخل الحزب الديمقراطي حول الموقف الذي ينبغي أن يتخذه في الكونغرس من السياسات الإسرائيلية. وتأتي هذه المواجهة في وقت يتسع فيه الانقسام بين أعضاء الحزب بشأن هذا الملف تحديداً.

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ملف المساعدات العسكرية لإسرائيل في صلب الخلاف

يتمحور الخلاف الأساسي حول المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل، وهي مساعدات تشكل جزءاً من العلاقة الأميركية الإسرائيلية الممتدة منذ عقود. وقد انتقل النقاش من أروقة الكونغرس إلى داخل الحزب الديمقراطي نفسه، حيث تتباين المواقف حول مدى ربط هذه المساعدات بسلوك الحكومة الإسرائيلية.

وتكشف هذه المواجهة أن النقاش لم يعد يقتصر على حجم المساعدات، بل امتد إلى حدود الدعم نفسه، أي إلى السؤال عن الشروط المرتبطة بالعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية. وتتصل هذه المسألة مباشرة بالحرب في غزة، إذ أصبح الموقف منها معياراً يفرز الأعضاء الديمقراطيين بين من يدعو إلى تقييد الدعم ومن يرفض ذلك.

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مواقف فان هولين وشومر من قيادة الحزب

يقدم كريس فان هولين نفسه متحدياً لزعيم الحزب الحالي تشاك شومر، في خطوة تفتح باب التنافس على قيادة الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ. ويعكس هذا التحدي رغبة في تقديم رؤية مختلفة لموقع الحزب من الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية.

في المقابل، يضع الخلاف تشاك شومر أمام اختبار يتعلق بقدرته على توحيد كتلة تضم أصواتاً متباينة حول إسرائيل وحرب غزة. ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن برنامج كل طرف أو عن الحجج التي يستند إليها كل منهما بشكل كامل.

ماذا يعني التحدي لمستقبل الديمقراطيين في الشيوخ

يحدد نتيجة هذا التحدي شكل القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وما إذا كان الحزب سيتبنى موقفاً أكثر تشدداً أو أكثر تقارباً مع السياسات القائمة في ملف إسرائيل. ويمثل الخلاف مؤشراً على حدود الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية داخل الحزب الذي ينتمي إليه الطرفان.

ويبقى تحديد الخطوات اللاحقة لهذه المنافسة مرهوناً بما ستعلنه الأطراف المعنية في وقت لاحق. ولم يرد في النص المصدر موعد محدد للتصويت على القيادة أو جدول زمني للمواجهة، لذا تبقى التفاصيل الإجرائية غير معلنة حتى الآن.