لاعب الوسط المغربي المولود في هولندا فايق يثير جدلا دوليا بعد انتقاله لهولندا تحت 18، بينما تضغط الجامعة المغربية لاستعادته مع بقاء عقده مع فينورد حتى 2028.

يواجه الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم تحديا كرويا كبيرا بعد اتخاذ اللاعب فايق قرارا بالتحول للعب تحت راية منتخب هولندا تحت 18 عاما، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية. يشار إلى أن اللاعب المغربي المولود في هولندا وقد مثل منتخبات المغرب للفئات السنية في السابق، كان قد أعلن مؤخرا تأييده للعب مع المنتخب الهولندي، وهو ما جعل الجامعة المغربية تتحرك بكامل ثقلها لإقناعه بتمثيل المغرب مجددا.

تفاصيل الملف الشخصي والإحصائيات الكروية

يعد فايق من المواهب الشابة الواعدة التي تلوح في الأفق ضمن الدوري الهولندي، حيث يشهد هذا الدوري تواجدا مكثفا للمواهب المنحدرة من أصول مغربية نظرا لتواجد جالية مغربية كبيرة في البلاد. بدأ فايق مسيرته الكروية من بوابة نادي ويستلانديا الهاوي قبل أن ينضم في عام 2021 إلى أكاديمية نادي فينورد روتردام، ليدخل بذلك مرحلة متقدمة من التطور الكروي.

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خلال مسيرته في فئات الفنون السنية، سجل فايق إنجازات ملموسة، حيث خاض 22 مباراة مع فريق تحت 17 عاما، أسهم خلالها في 14 هدفا ما بين صناعة وتسجيل. كما ظهر فايق في 9 مناسبات مع فريق تحت 19 عاما، سجل خلالها هدفا واحدا أمام زفوله خلال الموسم الحالي، مما يعكس قدراته التهديفية والإبداعية.

الوضع القانوني ودور الفيفا والاتحاد المغربي

تواصل الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم جهوده من أجل إقناع اللاعب بتمثيل المغرب مجددا، خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسمح بذلك، مما يعطي الجامعة فرصة قانونية للتدخل في هذه القضية. ويأتي هذا الجهد في سياق سعي الاتحاد للحفاظ على ارتباط اللاعبين الهولنديين من أصول مغربية بالمنتخب الوطني، في ظل التزايد المطرد لهؤلاء اللاعبين في الأندية الأوروبية.

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من جانبه، قرر فايق مؤخرا اللعب لصالح منتخب هولندا تحت 18 عاما، وهو قرار جاء بعد فترة من الجدل حول هويته الكروية ووطنه الذي يختاره لتمثيله في المحافل الدولية. ويظل الملف مفتوحا للنقاش بين المعسكرين، حيث تسعى كل جهة لتقديم المبررات والدعم للاعب لضمان انضمامه إليها.

أرقام فايق وتأثيره على الأندية الأوروبية

خلال الموسم الحالي، خطف اللاعب الشاب الأضواء مع فريق تحت 19 عاما لنادي فينورد روتردام، حيث أظهر مستوى متميزا جذب انتباهAnalysts والمشجعين على حد سواء. ويتصدر فايق الترتيب الخاص بأكثر اللاعبين العرب مساهمة تهديفية في المسابقة الأوروبية، صحبة الجزائري سعد بوسعدية، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز المواهب العربية الشابة في القارة العجوز.

يتواصل عقد فايق مع فينورد روتردام حتى صيف عام 2028، مما يضمن بقاء اللاعب ضمن صفوف النادي لعدد من السنوات المقبلة. ولم يتم تقييمه ماليا بعد من قبل موقع "ترانسفير ماركت" المختص، لكن قيمته السوقية من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير مع استمرار أدائه المتميز وتأثيره الإيجابي على الفريق.

مستقبل فايق والقادم من الأندية الأوروبية

مع استمرار الجدل حول هويته الدولية، يظل مستقبل فايق على المحك، حيث تزداد المنافسة بين الأندية والهياكل الوطنية لجلب خدماته. من المتوقع أن تتطور الأمور في الفترة المقبلة، حيث سيستمر اللاعب في تقديم عروض قوية مع فينورد، مما قد يفتح الباب أمام فرص جديدة في مسيرته الكروية.

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في الختام، يمثل فايق حالة دراسية مثيرة للجدل في عالم الكورة، حيث يجمع بين المواهب الهولندية والأصول المغربية، مما يجعله نقطة ارتكاز في النقاشات الجارية حول هوية اللاعبين الهولنديين من أصول مهاجرة.