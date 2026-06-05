فتاة تعرضت للعنف والضرب المبرح في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مشهدا قاسيا، حيث تعرضت فتاة للعنف والضرب المبرح في الشارع على يد رجل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مشهدا قاسيا، حيث تعرضت فتاة لل عنف وال ضرب المبرح في الشارع على يد رجل . والفيديو الذي تمت مشاركته عبر موقع فيسبوك ، يظهر فتاة تعرضت ل ضرب مبرح من قبل رجل ، مما جعل ال ناشطة الاجتماعية نجلاء احمد فتحي تتكلم عن الواقعة عبر صفحتها على فيسبوك .

وقالت نجلاء احمد فتحي: "مناشدة عاجلة للجهات المسؤولة.. المشهد اللي قدامنا صعب ست بتتضرب فى الشارع بمنتهى القسوة والإهانة في واقعة لازم ما تعديش مرور الكرام. مهما كانت الخلافات أو الأسباب مفيش أي مبرر يدي حد الحق إنه يمد إيده أو يهين إنسانة بالشكل ده، أناشد الجهات المختصة سرعة التدخل والتحقيق في الواقعة.. السكوت على العنف بيشجع على تكراره".

وتابعت نجلاء احمد فتحي: "الست دي ليها قانون يحميها.. وعشان كده لازم العدالة تاخد مجراها ويكون فيه موقف حاسم ضد أي اعتداء أو إهانة". فيما يظهر فيديو آخر، القس أندريه زكي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من أعرق كلية لاهوت انجيلية في مصر والشرق الأوسط. وأشار الفيديو إلى أن القس أندريه زكي قد حضر حفل تخرج دفعة جديدة من أعرق كلية لاهوت انجيلية في مصر والشرق الأوسط.

كما أشار الفيديو إلى أن أمين عام مؤسسة زاهي حواس قد تحدث عن أسرار مصر الإسلامية لسفراء دول العالم. وبالنسبة لإجراءات عاجلة من الزراعة لحماية الذرة، فقد تم إجراء حملة مكثفة لرصد دودة الحشد قبل انتشارها





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