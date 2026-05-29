فتاة تشكو اعتداء زميلتها داخل سكن العمل في شرم الشيخ وتستغيث للحصول على حقها

بسنت رحمي تنشر فيديو عبر فيسبوك تروي فيه تعرضها للضرب والإهانة داخل سكن تابع لجهة عملها، وتتهم مسؤولي العمل بعدم دعمها، وتطالب الحكومة بإنصافها.

نشرت فتاة تدعى بسنت رحمي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ظهرت فيه وهي تبكي وتروي تفاصيل تعرضها لل اعتداء داخل سكن تابع لجهة عملها بمدينة شرم الشيخ مؤكدة أنها تعرضت للإهانة والضرب ومحدش وقف جنبها أو جابلها حقها.

وقالت بسنت خلال الفيديو إنها تعمل في شرم الشيخ وتسكن في سكن تابع للشركة وفجأة هاجمتها زميلتها في السكن وضربتها بقلم حاد ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بعد أن تدخلت زميلتان أخريان لإنقاذها. وأضافت أنها خرجت تركض إلى باب السكن وهي بملابس المنزل ثم تواصلت مع المسؤولين في العمل لإبلاغهم بما حدث لكنها فوجئت برد فعل صادم حيث طلبوا منها عدم التحدث عن الموضوع حتى لا تفضح الشركة ويتم طردهم جميعا.

وأكدت بسنت أنهم قالوا لها إنها تبالغ في الأمر وأن الضربة ليست خطيرة لكنها شعرت بالإهانة لأنها تركت أسرتها في القاهرة وجاءت للعمل من أجل لقمة العيش بعد وفاة والدها. وأوضحت أنها تتحمل مسؤولية والدتها المسنة بمفردها وأنها اضطرت لتأجيل امتحاناتها الدراسية من أجل العمل والإنفاق على نفسها وأسرتها. وأعربت عن صدمتها من رد فعل المسؤولين الذين لم يهتموا بحقها بل اهتموا فقط بسمعة الشركة.

وتابعت بسنت حديثها بالقول إنها كانت تعمل سابقا في دار الأوبرا المصرية لمدة ثلاث سنوات لكنها تركت العمل بسبب ضعف الراتب الذي لم يكن يكفي لتغطية إيجار الشقة ومصاريفها اليومية. وأكدت أنها فنانة محترفة وأنها لم تأت إلى شرم الشيخ إلا للعمل بعد أن ضاقت بها سبل العيش في القاهرة. وختمت بسنت رسالتها باستغاثة للحكومة المصرية لإنصافها قائلة إنها لا تملك أحدا سوى دولتهم وأنها تريد حقها فقط.

وأثار الفيديو موجة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة. وانتقد العديد من النشطاء موقف إدارة الشركة التي تجاهلت حقوق الموظفة وعاملتها بطريقة غير إنسانية. ودعا البعض إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للنساء خاصة في مدن السياحة مثل شرم الشيخ حيث تعمل الكثير من الفتيات بعيدا عن أسرهن. كما طالبوا بتشديد العقوبات على التحرش والاعتداء في أماكن العمل.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد حالات التحرش والاعتداء على النساء في مصر مما يثير قلقا واسعا حول سلامة المرأة في مكان العمل. وقد سبق أن سجلت العديد من الشكاوى المماثلة لكن غالبا ما يتم التكتم عليها خوفا من الفضيحة أو فقدان الوظيفة. وتؤكد القصة التي روتها بسنت الحاجة الملحة إلى قوانين تحمي حقوق النساء وتوفر آليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف من الانتقام.

كما تبرز أهمية دعم الزملاء والمسؤولين في مكان العمل لضحايا الاعتداء بدلا من التغطية على الجناة





