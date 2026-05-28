فتاوى أيام التشريق: أحكام الصيام وأعمال الحجاج

أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وتتميز بأحكام فقهية تتعلق بحظر الصيام إلا للحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، مع الأعمال المستحبة من الأكل والشرب وذكر الله.

تعتبر أيام التشريق ، وهي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، من الأيام المباركة في الشريعة الإسلامية، حيث تحمل مكانة دين ية رفيعة في مناسك الحج والعبادة.

وقد ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه الأيام بتوجيهات ووصايا محددة تجمع بين التوسعة المباحة والعبادة، بالتزامن مع أحكام فقهية صارمة تتعلق بحظر الصيام فيها إلا لبعض الاستثناءات المتعلقة بحجاج بيت الله الحرام. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الفتاوى والأحكام المتعلقة بهذه الأيام المباركة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين بثلاثة أمور أساسية خلال أيام التشريق وهي: الأكل، والشرب، وذكر الله عز وجل.

وجاء ذلك صراحة في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي هذا السياق، أشار الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى الحكمة الفقهية من هذا التوجيه النبوي، موضحاً أن تناول الطعام والشراب في أيام الأعياد إنما هو وسيلة يعتصم بها العبد ويستعين بها على ذكر الله تعالى وطاعته، ليكون ذلك من تمام شكر النعمة عبر توظيفها في الطاعات والعبادات.

أما سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم فيعود إلى السلوك الذي كان يتبعه الحجاج قديماً، حيث كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددون اللحم ويبسطونه في مواجهة أشعة الشمس لتجفيفه وحمايته من التعفن. وقد ورد ذكر هذه الأيام في القرآن الكريم بوصفها الأيام المعدودات في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

أما حكم صيام أيام التشريق، فوفقاً للأحاديث النبوية الصحيحة، يحرم صيام هذه الأيام تحريماً عاماً لغير الحاج، استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب. وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة صيامها تطوعاً، أما في حالة صيامها قضاءً عن الأيام الفائتة من شهر رمضان، فقد انقسمت آراء الفقهاء بين مجيز وغير مجيز.

واستقرت السنة النبوية على النهي التام عن صوم هذه الأيام، ولم يرد الترخيص في صيامها إلا لفئة محددة من الحجاج وهم: الحاج المتمتع أو الحاج القارن الذي لم يجد الهدي (ذبح الأضحية الواجبة عليه)، فيجوز لهما الصيام حينها. وقد روى الإمام أحمد عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه رأى رجلاً على جمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، والرجل ينادي في الناس: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب.

كما روى أبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاماً، فقال: كل، قال: إني صائم، قال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها. وأكد الإمام مالك أن المقصود بها هي أيام التشريق. ومع حلول التوقيت الشرعي لابتداء المناسك، يتأهب الحجيج للشروع في أعمال رمي الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

يبدأ وقت الرمي المحدد بعد الظهر أي بعد زوال الشمس عن كبد السماء، ويقوم الحاج في هذا اليوم بجمع إحدى وعشرين حصاة من الحصيات الصغيرة المتوفرة في أي مكان من مشعر منى، دون اشتراط جمعها من موضع محدد. تتجه الحجاج أولاً نحو الجمرة الصغرى ليرموها بسبع حصيات متعاقبات، مع التكبير عند كل حصاة قائلين الله أكبر.

والسنة أن يرمي الحاج الجمرة الصغرى وهو مستقبل القبلة، وبعد الفراغ منها يتقدم قليلاً إلى الأمام بعيداً عن الزحام، فيقف مستقبل القبلة ويرفع يديه ليدعو الله عز وجل طويلاً. ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات بنفس الكيفية، ويطبق السنة باستقبال القبلة أثناء الرمي والدعاء بعدها. وأخيراً يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات أيضاً دون دعاء بعدها. وهذه الأعمال تؤدى في أيام التشريق وفق الترتيب الشرعي، مع الالتزام بالآداب والتعليمات لضمان سلامة الحجاج وأداء المناسك على الوجه الأكمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأيام تمثل فرصة عظيمة للمسلمين لتعزيز العبادة والذكر والشكر لله على نعمة الأضحية والحج، مع الالتزام بالأحكام الفقهية التي تضمن صحة العبادة وقبولها. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وغيرهم صالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام علينا بالخير واليمن والبركات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أيام التشريق حكم الصيام الحجاج رمي الجمرات فتاوى

United States Latest News, United States Headlines