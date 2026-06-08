فتاوى دار الإفتاء: المسح على الشراب، حق زيارة الزوجة، والصدقة للأخت المحتاجة

دار الإفتاء المصرية توضح أحكام المسح على الشراب في حالة الشك بالوضوء، وتؤكد عدم جواز منع الزوجة من زيارة أهلها، وتبين جواز إعطاء الصدقة للأخت التي تعاني من نقص النفقة، مع نصائح لتلافي الوسواس والقلق الديني.

نشرت منصة "صدى البلد" مجموعة من الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية والتي أثارت اهتمام المتابعين، حيث تناولت عدة قضايا فقهية متعلقة بالعبادات والمعاملات الزوجية والصدقة.

أبرز ما تم التركيز عليه هو حكم المسح على الشراب في حالة الشك بشأن الوضوء، وحكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، بالإضافة إلى جواز إعطاء الصدقة للأخت المحتاجة إذا كان زوجها غير قادر على الإنفاق. جاءت هذه الفتاوى في إطار سعي الدار لتبيين الأحكام الشرعية وتوجيه المسلمين نحو الفهم الصحيح للديانة، مع توجيه خاص لتجنب الوقوع في الوسواس والشك المتكرر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية





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المسح على الشراب زيارة الزوجة الصدقة للأقارب الوسواس الشرعي دار الإفتاء المصرية

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