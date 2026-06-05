فتاوى دار الإفتاء: أحكام صلاة الجمعة وعقد الزواج والمرح والضحك

استعرضت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الفتاوى المهمة، شملت حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر واستحباب عقد الزواج يوم الجمعة وفي المسجد، وضوابط المرح مع الآخرين، وحكم الضحك في الإسلام، معتمدًة على الأدلة الشرعية.

أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الفتاوى التي تهم المسلمين في حياتهم اليومية، وشملت أحكاماً حول صلاة الجمعة و عقد الزواج والمرح مع الآخرين و الضحك في الإسلام.

فأوضحت الدار أن ترك صلاة الجمعة دون عذر يعتبر إثماً كبيراً، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين'. وأكدت على ضرورة الحرص على أدائها تحصيلاً للثواب ووقاية من العقاب. أما من فاتته بعذر غير تهاون أو تقصير، فلا إثم عليه ويقضيها ظهراً أربع ركعات. وخصت الدار بالذكر من يعاني من اضطراب التوحد، حيث يباح له ترك الجمعة إذا نصحه الطبيب بذلك ويصلي الظهر.

وفي سياق متصل، نبهت الدار إلى أن عقد الزواج لا يتطلب يوماً معيناً، لكن يستحب اختيار يوم الجمعة لأنه خير يوم وأفضل أيام الأسبوع. كما أشارت إلى أن إبرام عقد الزواج في المسجد أمر مستحب، بشرط مراعاة قدسية المسجد وآدابه. وتناولت دار الإفتاء حكم المرح مع الآخرين، مؤكدة أن الأصل فيه الإباحة، بل يستحب إذا كان بقصد إدخال السرور وتطييب النفوس، مستدلة بحديث: 'أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم'.

لكنها شددت على أن المرح لا يجوز إذا تضمن كذباً أو ترويعاً أو كلاماً فاحشاً أو غيبة أو نميمة أو استهزاء، أو كان مفرطاً ومضراً. وفي حديث عن الضحك، أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان التبسم غالباً، ونادراً ما يضحك حتى تبدو نواجذه. وأوضح أن الله تعالى خلق في الإنسان الضحك والبكاء، دليلاً على قدرته، وحث على التفكر في النفس كما في قوله تعالى: 'وفي أنفسكم أفلا تبصرون'.

وأضاف أن كل ما يفعله العبد بقضاء الله وإرادته، حتى الضحك والبكاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفتاوى تهدف إلى توجيه المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، مع التأكيد على اليسر والسماحة في الأحكام، مع مراعاة الضوابط الشرعية





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