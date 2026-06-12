فتاوى الجمعة: حكم ترك الصلاة والوعيد الشديد لمن تهاون بها

تستعرض الفتاوى أحكام ترك صلاة الجمعة من كفر أو إثم، وتوضح أن الحديث النبوي لا يكفر التارك بل يزجره، مع بيان العقوبات والاستثناءات لأصحاب الأعذار، وكيفية إدراك الصلاة لمن تأخر.

تتناول هذه الفتاوى مجموعة من المسائل الشرعية التي تشغل أذهان المسلمين، مع التركيز على حكم ترك صلاة الجمعة وأهمية المحافظة عليها. بداية، يوضح العلماء أن الحديث النبوي الشريف القائل 'العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر'، لا يعني أن تارك الصلاة يصبح كافراً بالمعنى الاعتقادي، بل هو زجر وتخويف للمسلمين من التهاون في أداء الفريضة.

فالصلاة هي عمود الدين وركنه الأساسي، كما أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولكن كثيراً من المسلمين يسيئون فهم هذا الحديث، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بالفعل 'كفر' ولم يقل 'كافر'، وذلك لبيان شدة الذنب وعظمه، مع بقاء الإسلام على صاحبه ما لم يجحد وجوبها.

وعليه، فإن من ترك الصلاة تكاسلاً أو تهاوناً فهو عاصٍ آثم، ويجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، والاستعانة به على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، خاصة صلاة الجماعة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة. كما ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء صلاة الجمعة لأنها فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، ولا يسقطها إلا عذر شرعي كالمرض أو السفر أو الخوف على المال والأهل.

أما حكم ترك صلاة الجمعة، فيؤكد العلماء أنها من الذنوب الكبيرة التي تستوجب الوعيد الشديد، فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه'، أي ختم على قلبه حتى لا يدخله الإيمان، وذلك بسبب إصراره على ترك هذه الفريضة العظيمة. كما قال صلى الله عليه وسلم: 'لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين'.

وهذا يدل على خطورة ترك صلاة الجمعة بدون عذر، فهي واجبة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل غير مريض أو مسافر. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تارك صلاة الجمعة من غير عذر يأثم إثماً كبيراً، ويجب عليه التوبة النصوح وقضاء ما فاته من الصلوات.

ومن كان له عذر كالنوم الذي يغلب عليه أو النسيان، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها'، شريطة أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ كالنوم المبكر وضبط المنبه أو تكليف أحد من أهله بتذكيره. وفيما يتعلق بمن فاتته خطبة الجمعة أو أدرك الإمام في التشهد الأخير، فإن العلماء يبينون أن من أدرك الإمام في الركوع أو قبل الركوع فقد أدرك الركعة، وعليه أن يكمل صلاته بركعة واحدة بعد تسليم الإمام.

أما من أدرك الإمام بعد الركوع في الركعة الأخيرة، أو في التشهد الأخير، فعليه أن ينوي صلاة الظهر ويتمها أربع ركعات، لأن صلاة الجمعة تسقط عنه إذا لم يدرك ركعة منها. ومن فاتته خطبة الجمعة فاته خير كثير، فعليه الحرص على الحضور مبكراً لسماع الخطبة التي هي جزء من صلاة الجمعة، وقد ورد في الحديث: 'من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها'.

وأخيراً، يوصي العلماء المسلمين بالاجتهاد في أداء الصلوات المفروضة، وخاصة صلاة الجمعة التي تجمع شمل المسلمين وتذكرهم بالله، وتحذر من التهاون الذي يؤدي إلى الغفلة والحرمان من رحمة الله تعالى





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