فتاوى دار الإفتاء المصرية: حكم قراءة الأذكار بدون حجاب كامل ومكانة سيدنا الخضر

تناولت فتاوى دار الإفتاء المصرية مسائل فقهية مهمة تتعلق بشرط الحجاب الكامل عند قراءة الأذكار، وحكم سجود التلاوة، ومكانة سيدنا الخضر. حيث بين أمين الفتوى أن قراءة الأذكار لا تشترط الحجاب الكامل بل يكفي الزي المحتشم، وأوضح أحكام سجود التلاوة داخل الصلاة وخارجها. كما بحث الشيخ خالد الجندي دليل نبوة الخضر من القرآن مؤكداً أن ما أوتيه من علم بعداً يجعله نبياً.

نشرت صحيفة صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الفتاوى والمسائل الفقهية التي outlinedتها دار الإفتاء المصرية ورأي الشرع فيها، وكان من أبرزها مسائل تتعلق بشرط ال حجاب الكامل عند قراءة ال أذكار ، وطبيعة سيدنا الخضر 如果他ما كان نبياً أم ولياً، وغيرها من القضايا التي تهم شريحة واسعة من المسلمين.

وتضمنت هذه الفتاوى إجابات مفصلة من كبار علماء الأزهر الشريف، ومن بينهم الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. في المسألة الأولى، أجاب الدكتور علي فخر عن سؤال يشغل بال الكثيرات حول حكم قراءة الأذكار والأوراد دون ارتداء الحجاب الكامل. وأكد أن ذلك لا يُعتبر حراماً، موضحاً أن الأذكار وقراءة القرآن تعتبران من العبادات لكنها لا تشترط الحجاب الكامل كما هو الحال في الصلاة.

وفرق أمين الفتوى بين الحجاب الكامل والزي المحتشم، مبيناً أنه يجوز للمرأة أن تقرأ الأذكار بملابس لا تستوفي شروط الحجاب الكامل بشرط أن تكون محتشمة تعظيماً لشأن العبادة واحتراماً لها. وأشار إلى أن الصلاة لها شروط خاصة من بينها الطهارة وارتداء الحجاب الكامل، بخلاف الأذكار التي لا تشترط الوضوء، موضحاً أنه يجوز ذكر الله أو قراءة القرآن دون وضوء بشرط عدم مس المصحف مباشرة.

كما شدد على أنه لا مانع من قراءة الأذكار في أي وضع حتى قبل النوم، مؤكداً أن الذكر عبادة ميسرة لكن يُستحب مراعاة الهيئة اللائقة عند أدائه في حالة اليقظة بما يعكس التقدير لهذه العبادة. وفي مسألة أخرى، بين الدكتور علي فخر كيفية التصرف عند مرور آية سجدة أثناء الصلاة أو خارجها. وأوضح أنه إذا مر المصلي بآية سجدة أثناء قراءته في الصلاة فإنه يسجد سجود التلاوة ثم يرفع ويكمل قراءته بشكل طبيعي ثم يتم صلاته.

أما إذا كانت القراءة خارج الصلاة، مثل أثناء السير أو في المواصلات، ولم يكن الشخص متمكناً من السجود فلا حرج عليه لكن تظل في ذمته سجدة التلاوة ويؤديها عند أول فرصة يتمكن فيها من السجود. وشدد على أن الحكم نفسه ينطبق سواء كانت القراءة ضمن ورد يومي أو بشكل عارض، فبمجرد قراءة أو سماع آية سجدة يُستحب أداء سجود التلاوة عند التمكن.

مؤكداً أنه لا يلزم قضاء ما فات من سجدات التلاوة لمن لم يكن يعلم الحكم من قبل، ولكن يبدأ من وقت علمه بالحكم فيسجد عند قراءة أو سماع آية سجدة دون حرج. وفي الختام، تناول الشيخ خالد الجندي مسألة行李 سيدنا الخضر إذا كان نبياً أم ولياً، مبيناً أن قوله تعالى "وعلمنه من لدنا علماً" لا يُفهم على أنه علم يُكتسب بالزهد أو التأمل أو الرياضة الروحية، بل المقصود به علم الغيبيات الذي لا يكون إلا بوحي من الله.

وشرح أن العلم اللدني لا يأتي إلا بالوحي والوحي لا يكون إلا لنبي، مما يرجح أن العبد الصالح الخضر كان نبياً وليس مجرد ولي. وأضاف أن اجتماع العلم والرحمة ليس دليلاً كافياً على النبوة لأنهما قد يجتمعان في غير الأنبياء، لكن الدليل الأقوى على نبوة الخضر هو أن سيدنا موسى عليه السلام، وهو نبي، ذهب ليتبعه ويتعلم منه، موضحاً أنه لا يمكن لنبي أن يتبع ولياً لأن ذلك يخل بترتيب المقامات، وبالتالي فإن اتباع نبي لنبي آخر هو التفسير الأقرب. مستشهداً بآيات قرآنية تؤكد اتباع الأنبياء لبعضهم.





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