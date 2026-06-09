فتاوى هامة في الصلاة: حكم قراءة الآيات الطويلة وتأخير الصلاة

يتناول المقال فتاوى من دار الإفتاء المصرية حول جواز قراءة آيات طويلة في الصلاة وحكم تأخير الصلاة عن وقتها، مع شرح الأدلة الشرعية والتفصيل في الأحكام.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بقراءة آيات طويلة في الصلاة ، مثل آية الكرسي أو مقاطع من سور كبيرة، وهل الأفضل الاقتصار على السور القصيرة.

وأوضح أن الأصل في القراءة هو ما ورد في قول الله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأشار إلى أن العلماء أجازوا قراءة القليل والكثير من القرآن في الصلاة، سواء كانت سورة قصيرة أو طويلة أو حتى آية واحدة، بشرط أن تكون الآية ذات معنى مكتمل، فلا ينبغي قطع الآيات بشكل يخل بالمعنى.

وأضاف أنه يُفضل عند قراءة مجموعة آيات مرتبطة أن يُتمها المصلي حتى يكتمل المعنى، دون التوقف في منتصف السياق، مؤكدًا أن هذه من آداب التلاوة التي تعين على تدبر القرآن وفهمه. وأكد أمين الفتوى أن قراءة ما بعد الفاتحة تُعد من السنن عند جمهور الفقهاء، وليست ركنًا من أركان الصلاة، وبالتالي إذا نسيها المصلي فصلاته صحيحة ولا تبطل، ولا يلزمه سجود سهو عند كثير من العلماء، مشددًا على أن الأمر فيه سعة، ويجوز قراءة أي سورة مثل الإخلاص أو المعوذتين أو حتى سور أطول حسب الاستطاعة.

وأضاف أن بعض العلماء يفضلون السور القصيرة في صلاة الجماعة مراعاة لحال المأمومين، ولكن في صلاة الفرد لا مانع من التطويل ما دام المصلي يجد خشوعاً وتدبراً. ونبه إلى أن تلاوة الآيات الطويلة تزيد الأجر وتعمق الفهم، شريطة عدم الإطالة المفرطة التي قد تسبب مشقة لمن خلفه في الجماعة.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، مشيراً إلى أن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مستحبة لما فيها من فضل عظيم. ثم تطرق إلى سؤال آخر من طفل حول حكم تأخير الصلاة عن وقتها، حيث تساءل: هل يمكن تأجيل الصلاة وصلاة بعد وقتها؟

فأوضح أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز شرعاً إلا في حالة الجمع بين الصلوات كجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء وذلك لعذر معتبر مثل السفر أو المرض أو المطر الشديد. وأشار إلى أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها دون عذر كمن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل وقت المغرب ليصليهما معاً أمر محرم ولا يجوز لأنه إخراج للصلاة عن وقتها المحدد شرعاً.

وأضاف أنه يجوز تأخير الصلاة داخل وقتها كأن يؤخرها المسلم بعض الوقت بعد الأذان ما دام سيؤديها قبل خروج الوقت مؤكداً أن الصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم أجراً. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى مشيراً إلى أن الأفضل المبادرة بالصلاة مع جواز تأخيرها قليلاً لانتظار الجماعة لما في ذلك من فضل عظيم.

وأوضح أن من صلى الصلاة في وقتها ثم أخرها لعذر كالنوم أو النسيان فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه القضاء فور تذكره. وأكد أن التساهل في أداء الصلاة في وقتها يعد من كبائر الذنوب إذا كان عمداً بدون عذر شرعي، ويجب على المسلم التوبة والحرص على أدائها في وقتها.

وفي ختام هذه الفتاوى يوصي العلماء المسلمين بالحرص على أداء الصلاة في وقتها والمحافظة على خشوعها وعدم التكاسل عنها مع استغلال أي فرصة لزيادة الأجر كالصلاة في الجماعة وقراءة ما تيسر من القرآن بخشوع وتدبر. كما ينبهون إلى أهمية تعلم أحكام الصلاة وآدابها من مصادر موثوقة كدار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية المعتمدة لضمان صحة العبادة وقبولها بإذن الله. ويدعون إلى الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله أن يثبتنا على طاعته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.

ويذكرون أن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لذا يجب على كل مسلم أن يوليها عناية خاصة، وأن يحرص على أدائها بخشوع وحضور قلب، وأن يستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله تعالى. والله أعلم





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