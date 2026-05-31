فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي عبر بوابة وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم للآباء تسجيل أطفالهم في الصف الأول الابتدائي عبر الموقع الرسمي من 1 إلى 30 يونيو 2026، مع شروط عمرية وإجراءات إلكترونية لتسهيل القبول والمتابعة.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن بدء فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية عبر البوابة الإلكترونية لمركز معلومات الوزارة (emis.gov.eg) اعتبارًا من يوم 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2026.

يستطيع أولياء الأمور التسجيل مباشرة عبر الرابط المتاح على الموقع الرسمي للوزارة، وبعد إكمال الطلب تُتاح لهم جميع بيانات الطفل لإتمام عملية دفع المصروفات الدراسية المطلوبة نتيجة القبول المبدئي. كما يمكن متابعة نتيجة القبول عبر نفس المنصة، وفي حال القبول يُطلب من ولي الأمر زيارة المدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة قبل إقرار القبول النهائي.

في حال واجه ولي الأمر صعوبة في إتمام عملية التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكنه الاعتماد على موظفي المدرسة لتسجيل رغبة الابن في الالتحاق عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للصف الأول فقط. يتطلب ذلك تقديم شهادة الميلاد المميكنة للطفل وبطاقة الرقم القومي للولي، وفي حالات الولاية التعليمية الاطلاع على الحكم القضائي إن وجد. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية القبول وضمان أن جميع المتطلبات مستوفاة بصورة إلكترونية قبل الانتقال إلى المرحلة الورقية.

شترط الوزارة في طلب الالتحاق للصف الأول الابتدائي أن يتراوح عمر الطفل بين ست سنوات ولا يتجاوز تسع سنوات، وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لسنة 1989 الخاص بالالتحاق بمدارس الوزارة. أما بالنسبة لمرحلة الروضة فإن الحد الأدنى للالتحاق هو أربع سنوات.

يتم تنسيق القبول عبر المديريات التعليمية في كل محافظة وفقًا للكثافات السكانية والظروف المتاحة، مع تأكيد خاص على إجراءات استقبال الطلاب الوافدين حيث يتعين على أولياء أمورهم تقديم مستندات الالتحاق إلى الإدارة التعليمية لتتم مراجعتها وإخطار المدارس بالقبول النهائي، مع ضرورة تسجيل البيانات إلكترونيًا من قبل مديري المدارس بعد تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد





