فتح: الاحتلال يسيطر على 63% من غزة.. والرئيس الإيراني يحذر من عالم الفوضى

حركة فتح تعلن عن سيطرة الاحتلال على أغلبية مناطق غزة، بينما يحذر الرئيس الإيراني من عواقب اختزال السياسة في القوة. كما تواجه إيران تهديدات بعقوبات أممية بسبب الهجمات في مضيق هرمز.

أفادت حركة فتح بأن ما يقارب 63% من المساحات الجغرافية في قطاع غزة قد وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية، في تطور يثير قلقًا بالغًا بشأن الوضع الإنساني والأمني المتدهور في القطاع.

هذا التصريح يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف مختلف مناطق غزة، مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية. الحركة أكدت على أن هذه السيطرة المتزايدة تعيق بشكل كبير وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. كما أشارت إلى أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل العمد والتدمير الممنهج للممتلكات. وتدعو فتح المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وتؤكد الحركة على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة لمرتكبي هذه الجرائم. هذا التطور يمثل تحديًا كبيرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتطالب فتح بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على غزة، والسماح بإعادة الإعمار وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني. كما تشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الوضع في غزة يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا وحاسمًا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية التي تهدد حياته. من جهة أخرى، حذر الرئيس الإيراني من أن اختزال السياسة في القوة يخلق عالمًا يسوده الفوضى وعدم الاستقرار. وأكد على أن الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لحل النزاعات والخلافات بين الدول. وأشار إلى أن استخدام القوة والعنف يؤدي إلى تفاقم المشاكل وزيادة التوتر في المنطقة والعالم.

ودعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والتغير المناخي والفقر. وأكد على أن إيران تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شدد على أن إيران لن تتخلى عن حقوقها المشروعة في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها العليا. هذا التحذير يأتي في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج العربي، بسبب الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

وتتهم الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض بالمسؤولية عن هذه الهجمات. وتدعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على إيران لوقف هذه الهجمات، بينما ترفض إيران هذه الاتهامات وتتهم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في عدوانها على غزة. وفي سياق متصل، تواجه إيران تهديدًا بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى من قبل الأمم المتحدة ما لم توقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وتوقف فرض رسوم غير شرعية وتكشف عن أماكن جميع الألغام للسماح بحرية الملاحة.

مسودة قرار مقترحة، تحظى برعاية الولايات المتحدة ودول الخليج، تطالب إيران بالمشاركة الفورية في جهود الأمم المتحدة وتمكينها من إقامة ممر إنساني في المضيق لتسهيل نقل المساعدات الضرورية والأسمدة والبضائع الأخرى. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أعرب عن ثقته بأن المقترح الجديد سيحظى بالدعم اللازم لإقراره في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، دون إثارة معارضة من حلفاء إيران أو استخدامهم لحق النقض.

هذا القرار المقترح يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. ويشير إلى أن القرار، الذي صُوغ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قد يتضمن إجراءات عسكرية إذا لم تمتثل إيران. في وقت سابق، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار مماثل قدمته البحرين، بعد إجراء تعديلات عليه على أمل تجنب استخدام حق النقض.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شبكات روسية متورطة في تجنيد مهاجرين للقتال في أوكرانيا، مما يعكس استمرار الضغوط الدولية على روسيا بسبب دورها في الصراع الأوكراني





