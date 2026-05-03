فتوح أحمد: رزقت بزوجتي بعد 20 عامًا.. وقدر الله كان له حكمة!

الفنان فتوح أحمد يعبر عن سعادته الغامرة بحمل زوجته بعد عقدين من الزواج، ويكشف عن تزامن الخبر مع وفاة أخيه، مؤكدًا أن كل شيء بيد الله. كما يتحدث عن مسيرته الفنية وكواليس أعماله الشهيرة ودوره في اكتشاف المواهب.

أعرب الفنان القدير فتوح أحمد عن عميق سعادته وامتنانه بعد أن رزقه الله بخبر حمل زوجته بعد قرابة عقدين من الزواج، مؤكدًا أن هذا الحدث هو نعمة عظيمة وهبة من الله، وأن الإنسان لا يملك ال قدر ة على التحكم في مسار الحياة أو تغيير الأقدار التي رسمها الخالق.

وأضاف الفنان، في حديثه المليء بالمشاعر الصادقة، أن هذا الخبر جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تزامن مع وفاة أخيه الأكبر، فتحي، في نفس اليوم الذي علمت فيه زوجته بالحمل، معبرًا عن ذلك بالقول: سبحان الله، وكأن الله عز وجل أراد أن يعوضنا عن فقدان الأخ العزيز بفرحة عظيمة توازن بين الحزن والفرح. هذا التزامن، على حد وصفه، يذكرنا بقوة القدرة الإلهية ورحمة الله التي لا تنتهي.

وتطرق الفنان فتوح أحمد إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات والتحديات، كاشفًا عن تفاصيل مثيرة حول كيفية انضمامه إلى معهد التمثيل، مؤكدًا أن ذلك جاء بمحض الصدفة والإصرار. ففي بداية الأمر، لم يكن التمثيل هو هدفه أو طموحه، بل كان مجرد هواية يمارسها في أوقات فراغه. ولكن، وبفضل إصراره وموهبته الفطرية، تمكن من اجتياز اختبارات القبول في المعهد، وبدأت رحلته نحو النجومية.

كما تحدث الفنان عن كواليس مشاركته في أعمال فنية شهيرة مثل "ذئاب الجبل" و"الوتد"، مستذكرًا اللحظات الجميلة والتحديات التي واجهها خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن هذه الأعمال كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته الفنية، وساهمت في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفنانين في مصر. ولم يغفل الفنان الإشارة إلى دوره في اكتشاف المواهب الشابة، حيث كشف عن سر خطير يتعلق بدخول الفنان أحمد العوضي عالم التمثيل، مؤكدًا أنه كان له دور كبير في تشجيعه ودعمه في بداية مسيرته.

وأكد الفنان فتوح أحمد أن رغبته في الإنجاب لم تكن بدافع تحقيق رغبة شخصية، بل كانت من أجل إسعاد زوجته ومنحها شعورًا بالأمل والفرح، خاصةً في ظل انشغالها معه بمتطلبات العمل والتصوير والمسرح. وأوضح أن الحمل جاء بمثابة نعمة إلهية توازن بين الحزن على فقدان الأحباء والفرح بقدوم مولود جديد. وأضاف أن كل شيء في الحياة بيد الله، وأن الإنسان ليس له أي دور في التحكم في الأحداث أو تغيير الأقدار.

وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدًا أن الله لا يضيع أجر الصابرين، وأن الفرح سيأتي بعد الحزن، وأن النور سيأتي بعد الظلام. وأختتم الفنان حديثه بالتعبير عن امتنانه لكل من سانده ودعمه طوال مسيرته الفنية والشخصية، متمنيًا أن يظل عند حسن ظنهم به وأن يقدم المزيد من الأعمال الفنية التي تساهم في إسعاد الجمهور





