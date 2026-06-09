فتوى: لا مؤاخذة على حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإنسان لا يحاسب شرعاً على الخواطر والأفكار الباطنية ما لم تتحول إلى قول أو فعل، مستنداً لحديث نبوي. كما أوضح مستشار المفتي أن الوساوس معفوة إلا مع العزم الأكيد على المعصية، وفصلت أستاذ التفسير درجات النية من هاجس إلى عزم.

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين ال فتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان لا يُحاسب شرعاً على ما يدور في باطنه ونفسه من خواطر أو أفكار طالما لم تتحول إلى أقوال منطوقة أو أفعال ملموسة.

واستند في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. جاءت هذه التصريحات خلال رد الشيخ محمود شلبي على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر خدمة البث المباشر على صفحتها الرسمية، حيث استفسر السائل عن مدى مؤاخذة الإنسان على شتم الآخرين في سره، فأوضح أمين الفتوى أن كل ما لم ينطق به اللسان أو ينفذ بالجوارح لا يسجل في صحيفة سيئات صاحبه.

وشدد الشيخ على ضرورة عدم استسلام الشخص لهذه الوساوس والخواطر السلبية، محذراً من أن تركها دون مقاومة قد يؤدي إلى تكرارها حتى تنعكس في صورة سلوكيات أو كلمات واقعية. ونصحه في هذا الصدد بالمداومة على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستغفار، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لصد هذه الوساوس وانصراف الشيطان. وأضاف أن الشيطان يحاول إضعاف إيمان المؤمن من خلال هذه الوساوس، لذا يجب مقاومتها بالإيمان والتوكل على الله.

وفي الإطار ذاته، أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، بأن الوساوس وحديث النفس تظل معفواً عنها ولا يقع بها عقاب على العبد، إلا في حالة واحدة وهي وجود عزم أكيد على تنفيذ المعصية أو نية جازمة لفعلها. وأشار خلال مشاركته في البث المباشر للدار إلى أن النية المجردة التي لا يصاحبها عزم حقيقي لا توجب العقوبة ما لم تترجم إلى قرار تنفيذي.

وفسر ذلك بأن القلب قد يخطر له أمر سيئ، لكنه إذا لم يصمم على فعله فإنه لا يؤاخذ، لأن العزم هو المرحلة التي تسبق الفعل مباشرة. ومن الناحية التفسيرية والأكاديمية، فصلت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، درجات النية في المعصية وكيفية تدرجها في قلب الإنسان، موضحة أنها تبدأ أولاً بالهاجس أو الخاطر العابر، ثم تتطور إلى حديث النفس، يليه الهم، وتصل في نهايتها إلى العزم والقصد التام.

وأشارت الدكتورة هبة عوف إلى أن الأحكام الشرعية والمحاسبة الإلهية لا تقع إلا على مرتبة العزم وما يتبعها من حركة وفعل، أما الدرجات السابقة فلا يؤاخذ بها المرء. وأكدت أن النوايا القلبية لا يحاسب عليها العبد ما لم تقترن بإرادة حقيقية للفعل، مستشهدة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لتوضيح أن المشاعر والنيات المحمودة هي تلك التي تقترن بالعمل الفعلي والتطبيق، لا بالأماني المجردة.

واختتمت الدكتورة هبة عوف حديثها بالتأكيد على أن الإسلام دين يسر وليس عسر، ومن رحمته أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يحاسبها على ما لا تستطيع دفعه من الخواطر. ودعت المسلمين إلى عدم الانشغال بالوساوس والتفكير الزائد فيها، بل عليهم التركيز على الأعمال الصالحة والاستمرار في الطاعات. كما نوهت إلى أهمية التربية الإيمانية للأبناء، حيث ينبغي تعويدهم على الطاعات والعبادات منذ الصغر حتى تصبح جزءاً من حياتهم، وتكون حركاتهم وسكناتهم مضبوطة بتعاليم الدين الحنيف.

وتأتي هذه الفتوى في وقت يكثر فيه السؤال عن المسائل المتعلقة بالنوايا والخواطر، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تثير الكثير من الشبهات والوساوس لدى الناس. وتحرص دار الإفتاء المصرية على توضيح الأحكام الشرعية بدقة، لضمان فهم صحيح للدين وتطبيقه في الحياة اليومية





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