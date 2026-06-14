فتوى د. عطية لاشين: الكلاب التي يجوز قتلها في الإسلام

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حول الكلاب التي تسببت في تدهور في الشوارع، وسأل السائل: "هل يجوز لنا شرعًا قتلها؟"، وأجاب الدكتور عطية لاشين بأن الكلاب تنقسم إلى قسمين: الكلاب المستأنسة الأليفة، التي لا يصدر منها أي شر أو أذى، ولا يجوز قتلها، والكلاب المستوحشة المستأسدة الجارحة، التي تؤذي الناس، ويجوز قتلها لإزالة ضررها عن الناس.

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة ال فتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول السائل فيه: "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وجود ال كلاب في الشوارع بصورة مخيفة، فهل يجوز لنا شرع ًا قتل هم؟

". واستهل الدكتور عطية لاشين إجابته بالحمد لله رب العالمين، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روت عنه كتب السنة المطهرة إذ قال: (إنما أنا رحمة مهداة).

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن ديننا الإسلامي الحنيف - كما قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله - هو دين عدل كله، ورحمة كله، ورحمة بكل شيء؛ رحمة بالإنسان أيا كان معتقده، ورحمة بالحيوان، والجماد، وإنما كان ديننا رحمة لأنه من قِبل الرحمن الرحيم، وبعث به نبي كان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، كما وصف الله سبحانه وتعالى المسلمين بالرحمة في كتابه العزيز فقال عز من قائل: (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)، مؤكدًا أن من جُبل على الرحمة وطُبع عليها كان أهلاً لنيل رحمة الله عز وجل، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن).

وأوضح لاشين أن يد الرحمة في الإسلام قد بسطت ذراعيها حتى في ميدان الحرب الدائرة بين المسلمين والكفار، ويتضح ذلك جليًا حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قتلى من النساء والصبيان في صفوف الكافر، وعلى الفور نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان من الكافر في المعارك. الإفتاء : تحديد بداية العام الهجري الجديد الاثنين المقبلهل تملك المرأة حق الطلاق؟..

عطية لاشين يوضح حكم قول الزوجة لزوجها"أنت لست على ذمتي"الكلاب التي يجوز قتلها وقال الدكتور عطية لاشين، بخصوص واقعة السؤال وتفصيل الحكم الشرعي فيها، إن الكلاب تنقسم شرعًا إلى قسمين: القسم الأول: الكلاب المستأنسة الأليفة: وهي التي لا يصدر منها لأي إنسان شر أو أذى، ما لم يستحثها الإنسان على ذلك، وحينئذ تكون مدافعة عن نفسها لا مهاجمة، وهذا النوع من الكلاب لا يجوز قتله شرعًا على الإطلاق، وإلا كان قاتلها في النار، بل إن من أطعمها وسقاها كان ذلك سببًا لدخوله الجنة؛ حيث ذكر لنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان ممن قبلنا، رأى كلبًا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزل البئر وملأ خفه بالماء ثم سقاها الكلب، فشكر الله له فغفر له.

القسم الثاني: الكلاب المستوحشة المستأسدة الجارحة: وهي التي تؤذي الناس بسبب وبغير سبب، وتتصف بالعدائية، ولا يمر عليها رجل أو طفل أو امرأة إلا ونال منه الأذى، ومثل هذا النوع من الكلاب أجاز الشرع الحكيم قتله؛ إزالةً لضرره عن الناس، تطبيقًا للقاعدة الفقهية"لا ضرر ولا ضرار", موضحًا أنه لو كان هذا الكلب العقور موجودًا في الحرم فإنه يُقتل أيضًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خمس يقتلن في الحل والحرم... ) وعدّ منها (الكلب العقور)، وهو الكلب الذي يبدأ المارة بالأذى والاعتداء.

وشدد د. عطية لاشين في ختام فتواه أنه في حالة جواز قتل هذا النوع المؤذي من الكلاب دفعًا لشرهم، فإن على القاتل أن يكون متصفًا بالرحمة وهو يقتل، فيختار من طرق القتل ما يعجل بنهاية هذه الروح، ويتجنب تمامًا الوسائل والأساليب التي تكون عذابًا لهذه الروح المخلوقة، مستدلاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)





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