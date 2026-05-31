فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم بيع الأدوية المغشوشة

دار الإفتاء المصرية تؤكد تحريم بيع الأدوية المغشوشة شرعاً وتجريمها قانوناً، محذرة من مخاطر الغش الصحي وأكل أموال الناس بالباطل وتأثير ذلك على حياة البشر.

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية واضحة وصريحة رداً على تساؤل ورد إليها عبر موقعها الرسمي يتعلق بالحكم الشرعي لبيع الأدوية المغشوشة . وقد أكدت الدار في ردها أن القيام بهذا الفعل يعد عملاً محرماً شرعاً ومجرماً قانوناً في آن واحد.

ويرجع هذا التحريم إلى ما يتضمنه هذا السلوك من غش مفضوح وكذب وتدليس، فضلاً عن كونه يندرج تحت باب أكل أموال الناس بالباطل. والأخطر من ذلك كله هو الضرر البالغ الذي يلحق بصحة الإنسان وحياته، حيث إن الدواء الذي يُفترض أن يكون وسيلة للشفاء يتحول في حالة الغش إلى أداة للتضليل أو حتى للتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض بشكل كارثي.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فقد أشارت دار الإفتاء إلى مواد القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، حيث يُعرّف الغش في الأدوية بأنه إنتاج عقاقير طبية تحمل علامة تجارية محددة دون الحصول على تصريح رسمي من الشركة المالكة لهذه العلامة، أو القيام بالترويج لأصناف دوائية غير مسجلة لدى وزارة الصحة. وتهدف هذه الممارسات الإجرامية إلى خداع المستهلكين وبيعهم منتجات غالباً ما تكون خالية تماماً من المواد الفعالة الموجودة في الدواء الأصلي، أو تحتوي على نسب ضئيلة جداً لا تحقق النفع المرجو.

وهذا يعني أن المريض إما أن يتناول مادة غير نافعة على الإطلاق أو يتعرض لمواد قد تكون سامة ومضرة، مما يجعل هذه التجارة تهديداً مباشراً للأمن الصحي القومي وحياة المواطنين والمقيمين. ومن الناحية الشرعية، شددت الدار على أن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة والحل لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن هذه الإباحة مشروطة بالصدق والأمانة والشفافية.

وقد وردت تحذيرات نبوية شديدة للتجار، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التجار يُبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق. وبناءً على ذلك، فإن أي عملية بيع تشتمل على ضرر للإنسان هي عملية باطلة ومحرمة. واعتبر الفقهاء، ومنهم ابن حجر الهيتمي، أن الغش يعد من الكبائر لأنه يقوم على الكذب والخيانة وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب آلام الآخرين.

وقد استشهدت الفتوى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بصبرة طعام ووجد بللاً فيها، فأمر صاحب الطعام بأن يجعله في الأعلى ليراه الناس، مؤكداً في قاعدته الذهبية من غش فليس مني. علاوة على ذلك، فإن بيع الأدوية المغشوشة يضرب في مقتل مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة التي جاءت لحماية الضروريات وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال.

إن الحفاظ على النفس والعقل يأتي في مقدمة هذه الأولويات، ولذلك حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى إتلاف النفس أو إلحاق الضرر بها. وتستند هذه الرؤية إلى القاعدة الفقهية الكلية لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة شاملة تمنع إلحاق الأذى بالآخرين سواء كان الضرر قليلاً أو كثيراً. إن من يبيع دواءً مغشوشاً لا يرتكب مجرد مخالفة تجارية بسيطة، بل يرتكب جريمة في حق الإنسانية، حيث يتلاعب بحياة المرضى الذين يضعون ثقتهم الكاملة في الدواء للنجاة من المرض أو تخفيف الآلام.

وفي الختام، أوضحت دار الإفتاء أن هذه الممارسات تقع ضمن دائرة أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم بنص القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمشتري يدفع ثمن الدواء وهو يتوهم أنه يحصل على المنتج الأصلي الفعال، بينما يحصل في الواقع على وهم أو مادة ضارة، مما يجعل المال المكتسب من هذه التجارة مالاً سحتاً ومحرماً شرعاً.

إن التوبة من هذا الفعل تتطلب ليس فقط التوقف الفوري عن البيع، بل رد الحقوق إلى أصحابها والاستغفار من الذنوب العظيمة التي ارتكبت في حق المرضى والمجتمع، مع التأكيد على أن الرقابة الصحية والقانونية يجب أن تتكاتف مع الوازع الديني لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة واستئصالها من جذورها





