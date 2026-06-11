فتوى دار الإفتاء المصرية في التهنئة برأس السنة الهجرية 1448 وموعد بدايتها

تفصيل شرعي حول حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد 1448 وفق دار الإفتاء، مع توضيح الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر محرم وأبرز الأدعية المستحبة لاستقبال العام الجديد.

مع اقتراب إطلالة العام الهجري الجديد 1448، يجد الكثير من المسلمين أنفسهم أمام تساؤلات شرعية تتعلق بمدى جواز تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، حيث يتساءل البعض عما إذا كانت هذه التهنئة تندرج تحت باب البدع المحدثة في الدين أم أنها مجرد عادات اجتماعية مباحة لا حرج فيها.

وفي هذا السياق، حرصت دار الإفتاء المصرية على تقديم توضيح شرعي مفصل لتبديد هذه الشكوك، مؤكدة أن التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد ليست مجرد تقليد عابر، بل هي ممارسة مستحبة شرعاً. وأوضحت الدار أن هذه التهنئة تمثل نوعاً من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهي الذكرى التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي وأرست قواعد الدولة الإسلامية الأولى.

كما أشارت الإفتاء إلى أن رأس السنة الهجرية يحمل في طياته معانٍ سامية وعبرًا نافعة تستوجب التذكر، حيث حث الشرع الحنيف على تذكر أيام الله وما شهدته من نعم ومواقف إيمانية، وبما أن تجدد الأعوام هو نعمة من الله على عباده، فإن التعبير عن الفرح بهذه النعمة من خلال التهنئة يعد أمراً محموداً ومندوباً إليه. من جانبه، أضاف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أبعاداً أعمق لهذه المسألة، مؤكداً أن الفرح بذكرى الهجرة النبوية وإحياء ذكراها يعد لوناً من ألوان الاحتفال المشروع الذي يتناغم تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

وشدد على أنه لا يوجد خلاف فقهي معتبر حول كون الهجرة النبوية من أبرز وأعظم الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية، وبالتالي فإن شعور المسلم بالسرور عند قدوم هذا العام، أو مبادرته بتهنئة إخوانه المسلمين، يندرج تحت باب الاحتفال المشروع الذي يقوي الروابط الاجتماعية ويزيد من التلاحم بين أفراد المجتمع. إن هذا التوجه يؤكد أن الشريعة الإسلامية ليست مجرد أحكام جامدة، بل هي منهج حياة يشجع على الفرح بالخير وتذكر نعم الله، وأن التهنئة هنا لا تهدف إلى إحداث عبادة جديدة، بل هي وسيلة للتواصل الاجتماعي والتذكير بحدث مفصلي في السيرة النبوية العطرة.

أما فيما يتعلق بالجانب الفلكي والشرعي لتحديد موعد بداية العام الهجري 1448، فإن دار الإفتاء المصرية تتبع منهجية دقيقة تعتمد على استطلاع هلال شهر محرم. ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال في يوم 29 من شهر ذي الحجة، والذي يوافق يوم الإثنين 15 يونيو.

وبناءً على الحسابات الفلكية الأولية، هناك احتمالان لموعد بداية السنة الهجرية؛ الاحتمال الأول هو أن يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو هو أول أيام شهر محرم 1448 هجرية، وذلك في حال جاء شهر ذو الحجة غير مكتمل (29 يوماً). أما الاحتمال الثاني، ففي حال عدم ثبوت رؤية الهلال يوم 29 ذي الحجة وإكمال الشهر ثلاثين يوماً، فإن يوم الثلاثاء 16 يونيو سيكون المتمم لشهر ذي الحجة، وعليه يكون يوم الأربعاء 17 يونيو هو غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد.

هذا الترقب يضفي حالة من الروحانية والانتظار لدى المسلمين الذين يستعدون لاستقبال عام جديد بالدعاء والتضرع. وفيما يخص الجانب الروحاني لاستقبال هذا العام، يُنصح المسلمون بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة.

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها في بداية العام الهجري: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. كما يستحب الدعاء بطلب الخير والعافية قائلاً: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

كذلك يمكن التوجه إلى الله بطلب الرزق والجنة والوقاية من النار، وسؤاله أن يجعل كل قضاء يقضيه خيراً. إن هذه الأدعية تعكس حالة التسليم المطلق لله عز وجل والرغبة في بدء صفحة جديدة من الطاعات والتقرب إلى الخالق، مع طلب الحماية من الهم والحزن والعجز والكسل، واليقين بأن القادم يحمل الخير والبركة بإذن الله تعالى





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