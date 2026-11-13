فراعنة مصر يهبطون أرضاً لملاقاة مالاوي في تصفيات كأس أفريقيا 2027

لاعبو المنتخب المصري يجرون جولة تدريبية أرضية استعداداً لمواجهة مالاوي مساء الجمعة 13 نوفمبر، ضمن جولة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027

أجرى لاعبو المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والمعروف بالفراعنة، جولة تدريبية سيراً على الأقدام داخل فندق الإقامة المقرر إقامتهم فيه استعداداً لمباراة مالاوي الحاسمة. وتأتي هذه الخطوة التحضيرية قبل الموعد المحدد للمواجهة التي تنطلق مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة ل كأس أمم أفريقيا 2027. ويعول الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر على هذه الأجواء الهادئة لتجهيز اللاعبين نفسياً وبدنياً للمحطة القادمة.

التفاصيل اللوجستية والموعد الرسمي للمباراة

يلتقي المنتخب المصري نظيره المالاوي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. وتهدف هذه المواجهة إلى حسم نتائج الجولة الثالثة وتحديد المسار النهائي للفريقين في المجموعة. ويحمل اللقاء أهمية تقنية وكشفية كبيرة، خاصة مع الظهور الأول للجهاز الفني بقيادة علي ماهر بعد توليه المسؤولية خلفاً للحارس السابق حسام حسن قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة. وسيختبر التدريب الميداني مدى انسجام اللاعبين مع الخطة الجديدة.

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الوضع النقطي وتحليل جدول التصفيات

يدخل منتخب مصر هذا اللقاء متصدرًا للمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا على منتخب أنجولا بفارق الأهداف النظيف. وقد بدأ الفراعنة مشوارهم بالتعادل السلبي في المباراة الأولى، قبل أن يحققوا فوزاً كاسحاً على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية. وفي المقابل، يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد أن فتح حساباته بالفوز على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر قادمًا من أنجولا بهدف نظيف. ويبحث الفريقان عن النقاط الثلاث لتعزيز موقفهما.

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أدوار اللاعبين والتاريخ التفاعلي

يعتمد المدير الفني علي ماهر بشكل أساسي على خبرات النجوم المتواجدين تحت قيادته، وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي يسعى لإبراز اسمه في هذه التصفيات، بالإضافة إلى عمر مرموش، الذي يشكل ركيزة أساسية في الخط الدفاعي والهجومى. وللمنتخب المصري تاريخ رياضي مرموق ضد نظيره المالاوي، حيث التقيا في 12 مباراة سابقة شملت منافسات ودية ورسمية. ويطغى التفوق المصري بوضوح على السجل التاريخي، حيث حقق الفراعنة 7 انتصارات وسجلوا 20 هدفاً، مقابل 3 انتصارات لمالاوي سجلوا خلالها 8 أهداف، مع تعادل في مباراتين فقط.

المشاهد المباشرة ومستقبل المنافسات

سيتم بث مباراة منتخب مصر ضد مالاوي عبر قناة أون تايم سبورتس (On Time Sports) باستخدام البث الأرضي، مما يسهل متابعة المباراة على ملايين المشجعين العرب. وبعد خوض هذه المباراة، يستعد الفراعنة لمواجهة منتخب مالاوي مجدداً يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، وذلك لتعزيز موقعهم في الصدارة قبل المراحل الحاسمة. وعلى صعيد مباريات المجموعة الأخرى، شهدت الجولة الثانية فوز مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة، بالإضافة إلى فوز أنجولا القوي على مالاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما يزيد من حدة التنافس.