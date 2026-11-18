لاعب تونس فرجاني ساسي يدين القرارات التحكيمية في مباريات ليبيا وتأثيرها على نتائج المنتخبات في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 برصيد النقاط الحالي.

أعرب فرجاني ساسي ، لاعب منتخب تونس والنادي القطري الغرافة ، عن غضبه العميق تجاه القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهات منتخبي تونس وليبيا ضمن جولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027. وأكدت تصريحات اللاعب المحترف أن تلك الأخطاء أثرت سلباً على النتائج النهائية للمنتخب التونسي، خاصة بعد تعادل الفريق بنتيجة واحدة مقابل واحد في الجولة الرابعة.

تفاصيل القرارات التحكيمية المثيرة للجدل

جاءت ردود الفعل الغاضبة مباشرة عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين تونس وليبيا، والتي كانت قد سبقتها هزيمة تونسية صعبة بخسارتها المباراة الأولى بنتيجة هدفين دون رد. وأكّد ساسي أنه لم يسبق له خلال مسيرته الطويلة مشاهدة فريق يتعرض لمثل هذه المواقف الكروية القاسية وغير المنصفة من قبل المسؤولين عن إدارة المباريات.

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وتجاوزت الانتقادات ما يُعتبر عادة أخطاء تحكيمية لصالح أصحاب الأرض، مشيراً إلى وجود قرارات صريحة اعتبرها غير عادلة تماماً لصالح الخصم. وأشار ساسي إلى حالات محددة أبرزها منح منافسه ركلة جزاء غير مستحقة، بينما تم التغاضي عن ركلة جزاء أخرى كان يستحقها منتخب تونس بشدة.

مواقف الاتحاد الأفريقي والممارسات السابقة

لم تقتصر انتقادات فرجاني ساسي على الأداء الميداني للحكام فقط، بل امتدت لتوجه رسائل نقدية صريحة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأعرب اللاعب عن اعتقاده الراسخ بأن منتخب بلاده لا يحصل على حقوقه الكاملة المطلوبة، رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها اللاعبون داخل الملعب من أجل تحقيق أهدافهم.

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وأضاف ساسي أن منتخب تونس سبق وأن واجه مواقف مشابهة في دورات سابقة من البطولة القارية، مما يجعل تكرار هذه السيناريوهات أمراً يزيد من صعوبة المهمة على اللاعبين. وتأكيداً لجدية الموقف، شدد أن حديثه لا يهدف إلى المبالغة، بل يعكس حجم المعاناة الحقيقية التي عاشها الفريق خلال هذه المرحلة.

التأثير المباشر على ترتيب المجموعة

على الرغم من الاستياء الكبير، أكد فرجاني ساسي أن اللاعبين حاولوا بوعي شديد الحفاظ على تركيزهم الذهني والجسدي خلال المباريات. ورغم خسارة نقاط مهمة في مسار التصفيات، أعرب عن تمسك الجميع بفرصة التأهل، وعدم الاستسلام أو التخلي عن المنافسة قبل انتهاء جميع الجولات المتبقية.

وحسب الترتيب الحالي للمجموعة الثامنة، يحتل منتخب تونس المركز الأخير برصيد نقطتين فقط بعد خوض أربع مباريات، بينما يتصدر المركز الثاني المنتخب الليبي برصيد خمس نقاط بفارق نقطتين فاصلة. ويظل الحصاد الكروي للفريق التونسي ضعيفاً مقارنة بالتطلعات الكبيرة لجمهوره.

الخطوات القادمة والمستقبل القريب

وتستمر العملية التحكيمية والقضائية في关注 هذه القرارات المثيرة للجدل، حيث يتوقع أن يرفع منتخب تونس شكواه رسمياً بشأن الممارسات التي تعرض لها. وتبقى الفرصة موحدة للعودة للنفوذ في الترتيب إذا ما تمكن الفريق من كسر عقدة النتائج السلبية في المباريات المقبلة.

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ويرى ساسي أن غياب العدالة التحكيمية يؤثر بشكل مباشر على دافعية اللاعبين، مطالباً بتدخل فعّال لضمان نزاهة المنافسات في الجولات القادمة. ويتطلع الفريق الآن إلى التركيز على تحسين الأداء الفني وال tactical لتعويض الفاقد وتحقيق النتائج المطلوبة.

ويظل التحدي الكبير أمام المنتخب التونسي هو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية لتغيير مجرى الأحداث في التصفيات. وقد تعتمد الفرص على مدى استيعاب الفريق للدروس المستفادة من هذه التجارب، وتجنب الوقوع في الأخطاء القابلة للاستغلال.