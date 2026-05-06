فرج عامر: المنافسة على الدوري المصري ما زالت مفتوحة والزمالك يقترب من حسم البطولة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم ما زالت مفتوحة، مشيرًا إلى أن الزمالك يقترب من حسم البطولة، بينما عاد الأهلي للمنافسة في وقت متأخر. وأضاف أن الأهلي يحتاج إلى مدير فني قوي واستقرار إداري لتحقيق أفضل النتائج في المباريات المتبقية من الموسم.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، قال فرج عامر إن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنه لم يبدأ الموسم بالشكل الفني الصحيح، ما أثر على نتائجه في البداية، قبل أن يتحسن الأداء مؤخرًا بعد توظيف اللاعبين في مراكزهم الطبيعية. وأضاف أن بعض التجارب الفنية غير الموفقة أثرت على الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي استفاد في المباريات الأخيرة من تصحيح الأخطاء واستعادة بعض اللاعبين لمستواهم، مثلما ظهر في الأداء الهجومي.

وتابع أن الفريق الأحمر بحاجة خلال الفترة المقبلة إلى مدير فني قوي، إلى جانب تدعيم بعض المراكز بشكل محدود، مع ضرورة الحفاظ على استقرار غرفة الملابس والانضباط الداخلي، لافتًا إلى أن ملف إدارة الفريق وواقعة إمام عاشور لا يمكن تجاهلهما. وفيما يخص المنافسة القارية، أوضح فرج عامر أنه يتوقع مشاركة الأهلي بنسبة كبيرة في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن وجود النادي الأهلي بالبطولة مهم لنجاحها من الناحية التسويقية والجماهيرية، بغض النظر عن مركزه في جدول الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك فريق كبير، لكن الأهلي يظل الأكثر قوة من حيث الجماهيرية والعلامة التجارية في الكرة المصرية. وفي سياق متصل، أشار فرج عامر إلى أن الأداء الفني للزمالك هذا الموسم كان مستقرًا، حيث نجح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في معظم مبارياته، مما مكنه من الصعود إلى صدارة الترتيب. كما لفت إلى أن المدرب البرازيلي ريكاردو سا بيبي قد لعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذا التقدم، حيث نجحت خططه التكتيكية في تعزيز أداء اللاعبين ورفع معنوياتهم.

ومع ذلك، حذر من أن الموسم طويل، وأن أي خطأ فني أو إداري قد يؤثر سلبًا على فرص الفريق في حسم اللقب. وفيما يتعلق بالأهلي، أكد فرج عامر أن الفريق يحتاج إلى استقرار إداري وفني، مشيرًا إلى أن التغيرات المتكررة في إدارة الفريق قد أثرت على أدائه. كما أشار إلى أن بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق يحتاجون إلى دعم نفسي وفني، خاصة بعد التعرض لإصابات أو أدوار غير مناسبة.

وأضاف أن الأهم الآن هو التركيز على تحقيق أفضل النتائج في المباريات المتبقية من الموسم، مع الحفاظ على روح الفريق وروح المنافسة. وفي الختام، أعرب فرج عامر عن أمله في أن يشهد الموسم المقبل منافسة أكثر توازنًا بين الأندية المصرية الكبرى، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام. كما أكد على أهمية دعم اللاعبين الشباب وتوفير بيئة مناسبة لنموهم، مشيرًا إلى أن المستقبل يعتمد على قدرتهم على تحمل المسؤولية والتميز في مختلف المنافسات





