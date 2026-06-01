فرج عامر ينتقد الأخطاء التحكيمية في نهائي دوري أبطال أوروبا و露出 التشكيل المثالي

تعليق فرج عامر على أخطاء تحكيمية في نهائي دوري أبطال أوروبا وكشف يويفا التشكيل المثالي للبطولة

علق فرج عامر على الجدل ال تحكيم ي المصاحب للنهائيات الكبرى، مؤكدًا أن بعض الأخطاء ال تحكيم ية يكون لها تأثير مباشر في تحديد نتائج البطولات. وضرب مثالاً بما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

حيث فاز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح، ولكن كانت هناك لحظات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لأرسنال خلال المباراة. وأشار عامر إلى أن هذه الأخطاء قد تُغير مجرى المباريات النهائية وتؤثر على من يحمل لقب البطل. من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتضمن التشكيل العديد من لاعبي باريس سان جيرمان، الفريق البطل، ونجوم من أندية مثل أرسنال، بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن التشكيل المثالي ضم حارس المرمى ديفيد رايا (أرسنال)، وفي خط الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

وفي خط الوسط: مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان). وفي الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هاري كين (بايرن ميونخ)، خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان). وحقق باريس سان جيرمان اللقب بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. وقد انتقد فرج عامر أداء الحكام في المباراة النهائية، مؤكدًا على ضرورة تحسين التكنولوجيا لضمان العدالة.





دوري أبطال أوروبا فرج عامر باريس سان جيرمان أرسنال تحكيم التشكيل المثالي كأس أوروبا هاري كين ديمبيلي كفاراتسخيليا

