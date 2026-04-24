فرحات: تمديد المهلة في واشنطن لا يضمن نتائج حاسمة.. وإسرائيل تعتبر لبنان جبهة احتياطية

تحليل لنتائج محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل، ورؤية حول استراتيجية إسرائيل تجاه لبنان واستغلالها للوضع الإقليمي لتحقيق أهدافها.

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن تمديد المهلة في المحادثات الجارية في واشنطن بين الوفد ال لبنان ي والوفد ال إسرائيل ي لمدة ثلاثة أسابيع لا يضمن بالضرورة التوصل إلى نتائج نهائية وحاسمة.

وأشار إلى أن الوصف الأدق لهذه المحادثات هو أنها تمثل تحضيراً وتهيئة لوضع إطار سياسي عام، وليس مفاوضات مباشرة بالمعنى التقليدي للكلمة. وأوضح الدكتور فرحات، خلال استضافته في برنامج 'ماذا حدث؟

' على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأطراف المعنية تأتي من منطقة جيوسياسية معقدة للغاية، وأن خبرة التفاوض المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي محدودة جداً، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات ملموسة في المدى القصير. إن هذا النقص في الخبرة التفاوضية المشتركة يتطلب حذراً شديداً وتوقعات واقعية، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة. كما أن طبيعة العلاقة التاريخية بين الطرفين، والتي اتسمت بالصراع وعدم الثقة، تفرض المزيد من التعقيدات على أي عملية تفاوضية.

إن بناء الثقة المتبادلة هو شرط أساسي لتحقيق أي تقدم، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدخل الأطراف الخارجية وتأثيرها على المشهد الإقليمي يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى هذه المحادثات. إن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون حاسماً في تحديد مسار هذه المفاوضات، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية. إن أي محاولة لفرض حلول من الخارج قد تؤدي إلى نتائج عكسية وزيادة التوتر في المنطقة.

وأضاف الدكتور فرحات أن إسرائيل اعتادت على مر السنين على فرض واقع القوة في لبنان، سواء من خلال التعامل المباشر مع الدولة اللبنانية أو من خلال الصراع مع حزب الله. كما أن إسرائيل نظرت إلى الجبهة اللبنانية على أنها جبهة احتياطية أو مخزون استراتيجي يمكن اللجوء إليه في أي وقت، خاصةً عندما تواجه تحديات في ساحات أخرى. إن هذا التصور الإسرائيلي للجبهة اللبنانية يعكس عمق الأزمة الثقة بين الطرفين، ويجعل من الصعب تحقيق أي تقدم حقيقي نحو السلام والاستقرار.

إن إسرائيل تسعى دائماً إلى الحفاظ على تفوقها العسكري والأمني في المنطقة، وتعتبر الجبهة اللبنانية جزءاً من هذه المعادلة. إن أي محاولة لتقويض هذا التفوق ستواجه بمعارضة شديدة من قبل إسرائيل. كما أن إسرائيل تستخدم الجبهة اللبنانية كأداة للضغط على حزب الله، وتأمل في إضعافه أو تحييده. إن هذا الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله يمثل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي، ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

إن حل هذه المشكلة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة. إن تجاهل هذه الأسباب سيؤدي فقط إلى استمرار العنف وعدم الاستقرار. وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهد توظيف الجبهة اللبنانية كجبهة إضافية للضغط والتصعيد على حركة حماس. ولفت إلى أن إسرائيل ما زالت تنظر إلى الساحة اللبنانية كأداة لتعويض أي مسارات لا تراها مفضلة، بما في ذلك التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية، على الرغم من الحديث عن إمكانية شمول التهدئة لهذه الساحة، يؤكد على أن إسرائيل لا تزال تعتبر الجبهة اللبنانية جزءاً من استراتيجيتها الشاملة. إن إسرائيل تسعى دائماً إلى خلق واقع جديد على الأرض وتغيير موازين القوى بما يخدم مصالحها، من خلال فرض معادلات ميدانية جديدة. إن إدارة هذه الجبهة تقوم على سياسة الضغط المستمر وإعادة تشكيل التوازنات، بما يضمن بقاء الأفضلية للجانب الإسرائيلي.

إن هذا النهج الإسرائيلي يعيق أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين والتوتر. إن تحقيق السلام يتطلب تغييراً جذرياً في هذا النهج، واعتماد سياسة تقوم على الحوار والتفاوض والاحترام المتبادل. إن بناء الثقة المتبادلة هو شرط أساسي لتحقيق هذا الهدف، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين





